Chuyên gia phong thủy hé lộ: Sau ngày mai (30/10/2022), 3 tuổi rũ bùn đứng dậy giàu có linh đình, tài lộc bủa vây, nắm tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 08:45

Xem bài viết để xem bạn có là 1 trong những con giáp may mắn sau ngày mai (30/10/2022), không nhé!

Tuổi Mùi

Thầy phong thủy dự đoán rằng, sau ngày mai (30/10/2022), những người tuổi Mùi sẽ có vận khí cát lành, có thể nói khoảng thời gian này là thiên thời – địa lợi – nhân hòa của bản mệnh. Không chỉ có cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ mà những người cầm tinh con Dê còn có tử vi cát tinh soi đường chỉ lối. Nhờ vậy mà công việc làm ăn của con giáp này khá thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành.

Người tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, con giáp tuổi Mùi hứa hẹn đều đạt được bước nhảy vọt. Những khó khăn đến với con giáp này trong thời gian trước bây giờ là lúc được tháo gỡ, đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận. Thậm chí, ngay cả khi không bỏ hết 100% công sức thì bản mệnh cũng có thể đạt được thành quả gấp đôi.

Chuyên gia phong thủy hé lộ: Sau ngày mai (30/10/2022), 3 tuổi rũ bùn đứng dậy giàu có linh đình, tài lộc bủa vây, nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
 Những khó khăn đến với con giáp này trong thời gian trước bây giờ là lúc được tháo gỡ, đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho hay, đa số người người cầm tinh con Gà có tính tình khá phóng khoáng. Vì tuổi Dậu ưa thích sự tự do nên thích hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Người tuổi này có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn thường gặp được người tốt giúp đỡ.

Sau ngày mai (30/10/2022), những người tuổi Dậu như bước sang một trang mới của cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Con giáp này nên cố gắng nắm bắt cơ hội làm giàu này bởi vì đây chính là phúc phần trời cho. Nếu như Dậu chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì chẳng mấy chốc sẽ có tiền ập xuống đầu, có người trở thành đại gia nức tiếng. Đặc biệt với những người làm kinh doanh đây sẽ là thời cơ nghìn năm có một để đổi đời.

Chuyên gia phong thủy hé lộ: Sau ngày mai (30/10/2022), 3 tuổi rũ bùn đứng dậy giàu có linh đình, tài lộc bủa vây, nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Con giáp này nên cố gắng nắm bắt cơ hội làm giàu này bởi vì đây chính là phúc phần trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Sửu sẽ đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh vào hôm nay. Con giáp này hứa hẹn sẽ có công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc có thể còn được cho tiền.

Sau ngày mai (30/10/2022), là thời điểm vượng phát vượng tài vô cùng con giáp tuổi Sửu. Bản mệnh nên tranh thủ cát khí ở thời điểm thịnh vượng này để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người cầm tinh con trâu nếu làm kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền. Lượng khách hàng được trong thời gian này cũng được duy trì ổn định.

Chuyên gia phong thủy hé lộ: Sau ngày mai (30/10/2022), 3 tuổi rũ bùn đứng dậy giàu có linh đình, tài lộc bủa vây, nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Bản mệnh nên tranh thủ cát khí ở thời điểm thịnh vượng này để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang ngày 30/10, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', vận trình phát đạt, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá không ngừng

Bước sang ngày 30/10, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', vận trình phát đạt, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá không ngừng

Bước sang ngày 30/10, 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "chuột sa hũ nếp", mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt, tình duyên mặn nồng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 48 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng