Bước sang ngày 30/10, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', vận trình phát đạt, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 07:25

Bước sang ngày 30/10, 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "chuột sa hũ nếp", mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt, tình duyên mặn nồng.

Tuổi Hợi

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Hợi có tính cách rất ổn định, đối xử với mọi người rộng lượng. Dù làm việc gì con giáp này cũng được cấp trên trọng dụng, được mọi người quý mến. Bản mệnh cũng có dũng khí, chí tiến thủ trong sự nghiệp và không bao giờ do dự khi gặp sự cố.

Bước sang ngày 30/10, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', vận trình phát đạt, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá không ngừng - Ảnh 1
Tài vận của con giáp may mắn này tăng cao. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt nhờ được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học dự báo, ngày mai (30/10), con giáp tuổi Hợi sẽ gặp may mắn hơn người và gặt hái nhiều tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc.

Tài vận của con giáp may mắn này tăng cao. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt nhờ được quý nhân phù trợ. Người tuổi này thành công trong công việc, thu nhập tăng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Tý

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Bản mệnh luôn dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Bước sang ngày 30/10, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', vận trình phát đạt, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá không ngừng - Ảnh 2
 Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bản mệnh có sự thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, ngày mai (30/10), con giáp tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều. Nhờ mọi việc thuận lợi mà con giáp này có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Thời gian tới đây, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bản mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Vận thế của người tuổi này như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

Thời gian qua, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Bước sang ngày 30/10, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', vận trình phát đạt, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá không ngừng - Ảnh 3
Con giáp này vốn là những người không quá tham vọng, nhưng bản mệnh sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, ngày mai (30/10), người tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Con giáp này vốn là những người không quá tham vọng, nhưng bản mệnh sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Thời gian tới, những người tuổi Mùi có số phất lên trông thấy. Con giáp này trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con Dê là thận trọng và ổn định, nên bản mệnh không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ đó, thành công sớm muộn cũng nằm trong tay con giáp này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (29/10), những con giáp sau vét sạch lộc trời, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (29/10), những con giáp sau vét sạch lộc trời, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi

Ngày mai (29/10), những con giáp này gặt hái được nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.

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