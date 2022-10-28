Sau ngày mai (29/10), 3 con giáp vận trình lên hương, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền vàng ngập lối hanh thông vô cùng

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 18:05

Theo sách tử vi, những con giáp này do vận thế khởi sắc nên sẽ có thu nhập tăng gấp nhiều lần khi bước qua ngày mai (29/10). Hãy cùng xem bạn có nằm trong số này không nhé!

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là người có chí cầu tiến, biết cách tạo mối quan hệ tốt đẹp nên xung quanh được nhiều người yêu mến, làm gì cũng có quý nhân phù trợ.

Sau ngày mai (29/10), 3 con giáp vận trình lên hương, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền vàng ngập lối hanh thông vô cùng - Ảnh 1
Có cát thần Tam Hợp trợ mệnh nên tuổi Tuất sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu về doanh thu, dự án mới - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (29/10), vận trình tài lộc của tuổi Tuất sẽ xuôi chèo mát mái. Giai đoạn này, đôi lúc bản mệnh có thể cảm thấy khó khăn nhưng đây chính là cơ hội tốt không nên bỏ qua. Có cát thần Tam Hợp trợ mệnh nên tuổi Tuất sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu về doanh thu, dự án mới. Cũng từ đây, con giáp may mắn dần hoàn thiện bản thân, vươn mình nhận lộc trời ban.

Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc, năng nổ của họ được đánh giá cao.

Tuổi Dần

Xét về tổng quan thời gian tới khá thuận lợi cho những chú Hổ, tài sản tổng thể là tốt, đặc biệt là những người còn độc thân, sẽ có cơ hội để yêu và kết hôn trong những ngày tháng cuối năm 2022.

Sau ngày mai (29/10), 3 con giáp vận trình lên hương, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền vàng ngập lối hanh thông vô cùng - Ảnh 2
Không chỉ chủ động trong tình yêu, mà tuổi Dần có được sự quyết đoán và sự trách nhiệm, họ sẽ chăm sóc người mình yêu thương bằng tất cả sự dịu dàng và ân cần - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (29/10), người tuổi Dần thường là những người rất bản lĩnh và trách nhiệm. Nếu có cơ hội họ chắc chắn nhanh chóng nắm bắt. Không chỉ chủ động trong tình yêu, mà tuổi Dần có được sự quyết đoán và sự trách nhiệm, họ sẽ chăm sóc người mình yêu thương bằng tất cả sự dịu dàng và ân cần.

Ngoài ra, bản mệnh những người tuổi Dần sẽ có sao Hồng Loan chiếu mệnh. Ngôi sao chuyên về tình cảm và hôn nhân này, sẽ thúc đẩy vận may tình cảm và mang lại vô số tin vui cho người tuổi Dần về khía cạnh tình cảm.

Tuổi Sửu

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa. Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Sau ngày mai (29/10), 3 con giáp vận trình lên hương, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền vàng ngập lối hanh thông vô cùng - Ảnh 3
Do có quý nhân chống lưng nên vận thế của người tuổi Sửu vượng phát, sự nghiệp của con giáp này bước lên một tầm cao mới giúp cho thu nhập tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (29/10), do có quý nhân chống lưng nên vận thế của người tuổi Sửu vượng phát, sự nghiệp của con giáp này bước lên một tầm cao mới giúp cho thu nhập tăng lên phi mã. Đây có thể nói là thời điểm bội thu về tiền bạc của người tuổi Sửu.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích góp được sẽ đầy túi.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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