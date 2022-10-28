Tử vi 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 13:13

Trong 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), mang tới nhiều tài lộc mới, những con giáp này thu về lợi nhuận vô cùng lớn khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Tuổi Tý

2 ngày cuối tuần (29, 30/10), những người mang tuổi Tý sẽ được thần tài ưu ái, tình – tiền đầy tay. Vận may phấp phới, làm đâu thắng đó. Thăng tiến ầm ầm khiến người khác phải ngưỡng mộ và ganh tỵ. Vốn bản tính của người tuổi Tý khá thông minh, nhạy bén.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, phú quý giàu sang - Ảnh 1
Người tuổi Tý dám nghĩ dám làm nên luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Phần lớn những quyết định của người tuổi Tý khá chính xác và thành công - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh tuổi Tý luôn biết làm chủ cuộc sống của mình nên họ luôn được người xung quanh tôn trọng và yêu thương hết lòng. Người tuổi Tý luôn sống chân thật, có lúc yếu đuối nhưng cũng có lúc lại khá mạnh mẽ và kiên định. Họ dám nghĩ dám làm nên họ luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Phần lớn những quyết định của người tuổi Tý khá chính xác và thành công.

Bản mệnh cần lập kế hoạch chi tiết và rõ ràng cho các dự định của bản thân. Đánh nhanh thắng nhanh và đem lại thành công lớn cho vận trình sự nghiệp của bản thân. Người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần đón hỷ lộc, tình – tiền đầy tay. Cơ hội thành công mở rộng, cuộc sống trở nên giàu sang, phú quý.

Tuổi Thân

Là một trong 3 con giáp may mắn 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), tuổi Thân có một tuần thoải mái cả về tài lộc và tiền bạc thu về. Dù tuổi Thân là con giáp may mắn, song dù có vậy thì bạn cũng không nên chủ quan khi làm bất cứ một việc gì.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, phú quý giàu sang - Ảnh 2
Người làm công ăn lương có thể nhận một khoản thưởng nóng, trong khi đó thì người làm kinh tế được nhận tiền lãi từ những khoản đầu tư trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Có thể sự thuận lợi đến vào đầu tuần sẽ khiến bạn cảm thấy lơ là vì cho rằng mọi việc quá thuận lợi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì những rắc rối sau đó sẽ khiến bạn trở tay không kịp. Người làm công ăn lương có thể nhận một khoản thưởng nóng, trong khi đó thì người làm kinh tế được nhận tiền lãi từ những khoản đầu tư trước đó. Bạn nên lấy đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Tình cảm của người tuổi Thân phát triển tốt, nhất là với những ai đã lập gia đình. Bạn và người ấy có nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm. Đặc biệt, cả hai đã quan tâm và tâm sự với nhau nhiều hơn, nhờ vậy mà mọi hiểu lầm trước đó đều dần được tháo gỡ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có chí tiến thủ, đồng thời cũng biết sử dụng lợi thế của bản thân để góp phần phát triển sự nghiệp tháng mới.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, phú quý giàu sang - Ảnh 3
Con giáp này được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ - Ảnh minh họa: Internet

2 ngày cuối tuần (29, 30/10), con giáp này được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ. Chỉ cần có vận may, cơ hội phát triển bản thân thì họ luôn cố gắng gặt hái nhiều thành công.

Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (12 giờ ngày 29/10/2022), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (12 giờ ngày 29/10/2022), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, ngồi rung đùi hưởng lộc

Theo quan niệm tử vi lý số, đúng 12 giờ trưa mai (29/10/2022), 3 con giáp này sẽ may mắn và tài lộc thăng hoa. Mời bạn đọc tham khảo.

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