Đúng 14 giờ ngày mai (29/10), 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, công danh thuận lợi, cát khí ngập tràn, cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 11:05

Đúng 14 giờ ngày mai (29/10), 3 con giáp này may mắn phát tài khiến nhiều con giáp khác phải hờn đỏ mắt.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân hiền lành, siêng năng, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, người tuổi Thân tuy không có xuất thân giàu có nhưng họ có khả năng tự tạo sự phú quý cho riêng mình. Tuổi Thân cũng là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất trong tuần tới, trong cuộc sống họ được tận hưởng nhiều thứ hơn là mình mong muốn.

Đúng 14 giờ ngày mai (29/10), 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, công danh thuận lợi, cát khí ngập tràn, cuộc sống đầy đủ, ấm no - Ảnh 1
 Tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 14 giờ ngày mai (29/10), tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời. Tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng. Có thể nói, tuần tới sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với tuổi Thân.

Tới cuối tuần thì tài lộc cực vượng, con giáp này làm gì cũng dễ dàng thu được tiền về tay. Nghề tay trái cũng sẽ giúp cho tuổi Thân tăng thêm số tiền mình nhận được, chỉ cần chăm chỉ thì Thần Tài chẳng bỏ qua đâu.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khéo léo trong ứng xử, họ được yêu mến và có nhiều bạn bè. Thêm vào đó, họ kiên nhẫn, tốt bụng và luôn giữ lời hứa. Tuy nhiên, tuổi Mão có một số nhược điểm nhất định. Đôi khi, họ tỏ ra quá thận trọng và do dự. Họ cũng khá bảo thủ, đôi khi chóng chán.

Đúng 14 giờ ngày mai (29/10), 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, công danh thuận lợi, cát khí ngập tràn, cuộc sống đầy đủ, ấm no - Ảnh 2
Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 14 giờ ngày mai (29/10), tuổi Mão có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái.

Nguồn thu nhập phụ có tăng lên. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Sửu, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Đúng 14 giờ ngày mai (29/10), 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, công danh thuận lợi, cát khí ngập tràn, cuộc sống đầy đủ, ấm no - Ảnh 3
Bản mệnh đón nhận cơ hội kiếm tiền, một khoản thu ngoài công việc chính của quý bạn sẽ giúp tài chính tuổi Sửu cải thiện nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 14 giờ ngày mai (29/10), chính là thời điểm tuổi Sửu được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian qua. Bản mệnh đón nhận cơ hội kiếm tiền, một khoản thu ngoài công việc chính của quý bạn sẽ giúp tài chính tuổi Sửu cải thiện nhanh chóng.

Tử vi học có nói, tuổi Sửu sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Sửu nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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