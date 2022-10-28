Các chuyên gia phong thủy dự đoán, trong 3 ngày cuối tháng 10 này (29, 30, 31/10), những con giáp sau có tài lộc đổ về hứng không hết, may mắn bất ngờ ai ai cũng phải trầm trồ ghen tị

Những người tuổi Dậu tính cách chân thành, thân thiện, khi gặp chuyện không nóng nảy, bốc đồng, rất thân thiện với những người xung quanh, không lùi bước trước khó khăn, luôn có thái độ sống tích cực, tài vận hanh thông.

Nếu bạn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định khi gặp sự cố, bạn sẽ đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Vì tháng này vận may nằm trong tầm tay, chỉ cần chăm chỉ phát huy hết sở trường của mình thì bạn sẽ sớm đạt được những gì mình muốn.

3 ngày tới (29, 30, 31/10), những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện, khiến bạn đếm tiền mỏi tay, của cải đến từ tứ hướng, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đồng thời, vì giỏi đầu tư mạo hiểm và dám chấp nhận rủi ro, như người ta vẫn nói “Có bỏ ra sẽ ắt có nhận lại”, bạn không cần quá lo lắng về những khoản đầu tư của mình.

Tuổi Thân

Cơ may phát tài gõ cửa, trời Phật hết lòng nâng đỡ nên Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong công việc. Những dự án mới, cơ hội để khẳng định năng lực sẽ tự tìm đến Thân, giúp họ thăng quan tiến chức ầm ầm trong 3 ngày cuối tháng 10 (29 - 31/10).

Nhiều lộc lá về tất cả các mặt cho những người tuổi Thân. Họ được khuyên nên đầu tư vì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Thần tài mỉm cười nên con giáp giàu sang này sẽ gặp hung hóa cát, tiền của bủa vây. Cứ thế mà phát tài, đời lên hương ngoạn mục là những gì Thân xứng đáng nhận được. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt.

Nhiều lộc lá về tất cả các mặt cho những người tuổi Thân. Họ được khuyên nên đầu tư vì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, họ cũng sẽ may mắn trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Thân độc thân có thể tìm kiếm cơ hội trăm năm.

Tuổi Tuất

Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Lời khuyên cho tuổi Tuất là nên cẩn thận hơn, đặc biệt nếu người thân hoặc bạn bè vay mượn thì nên khéo léo từ chối vì tiền đã ra khỏi túi họ là khó có khả năng quay lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tử vi có nói, tài vận của tuổi Tuất có dấu hiệu đi xuống, nếu không cẩn trọng còn có thể thất thoát tiền bạc. Lời khuyên cho tuổi Tuất là nên cẩn thận hơn, đặc biệt nếu người thân hoặc bạn bè vay mượn thì nên khéo léo từ chối vì tiền đã ra khỏi túi họ là khó có khả năng quay lại.

Những chú Chó đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước. Trong công việc, người tuổi Tuất không cần nhờ vả ai khác nữa. Chỉ cần bạn có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại.

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