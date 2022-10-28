Tử vi hôm nay (28/10), 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền 'dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở', vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là

Hôm nay (28/10), người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay. Bản mệnh trúng vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người tuổi Thân có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề.

Các bạn cầm tinh con khỉ tính tình điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt, dễ ứng biến, khi gặp chuyện không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng, rất độc lập, có chí tiến thủ, thế nên phải biết nắm bắt cơ hội và phấn đấu vươn lên, có như thế thành công trong sự nghiệp không bao lâu sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Hôm nay (28/10), con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới. Mọi nguy khó, cơ cực để ở lại phía sau để nhường chỗ cho tình yêu và tiền bạc nở rộ tràn vào đời Thìn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tự làm đại gia chính là những gì Thìn nắm chắc trong tay.

Bạn sẽ luôn gặp may mắn và cát tinh trong cuộc sống, thực hiện được những kế hoạch lớn lao, vươn lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông.

Nếu lên những kế hoạch hợp lý, bạn có thể dư dả trong 1 khoảng thời gian dài, việc mua sắm tết cũng không còn đáng lo nữa - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh, đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Thìn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu có này sẽ bội thu.

Đây là lúc bạn nên tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu dài hạn, tất nhiên, cũng đừng bỏ qua kế hoạch ngắn hạn đảm bảo cho cuộc sống hiện tại của bạn. Nếu lên những kế hoạch hợp lý, bạn có thể dư dả trong 1 khoảng thời gian dài, việc mua sắm tết cũng không còn đáng lo nữa.

Tuổi Mùi

Hôm nay (28/10), may mắn của tuổi Mùi với nhiều cơ hội đầu tư tốt và mang về lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, đây cũng là lúc mà bản mệnh này cần phải cẩn trọng trong các giao dịch đầu tư và tài chính để tránh mất mát. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng cần chắc chắn và kín kẽ hơn trong các mối quan hệ, giữ bí mật chuyện làm ăn, tuyệt đối không khoe khoang và chơi trội.

Chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, quyết tâm thực hiện kế hoạch, tiến về phía trước thì bạn có thể chinh phục được mọi thách thức mà cuộc sống và công việc đặt ra - Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh tìm kiếm được những mối làm ăn hứa hẹn. Chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, quyết tâm thực hiện kế hoạch, tiến về phía trước thì bạn có thể chinh phục được mọi thách thức mà cuộc sống và công việc đặt ra.

Nếu ai đang có kế hoạch khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hay triển khai đầu tư… đều có thể tiến hành vào thời điểm này khá phù hợp. Những ai làm ăn nhỏ tuy không thu về khoản lợi lớn như những người khác nhưng về cơ bản, lúc này khá rủng rỉnh tiền tiêu, đối với kế hoạch lâu dài thì không phải lo lắng gì nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.