Sau ngày mai (29/10/2022), 3 tuổi bất ngờ trúng số độc đắc, công danh chạm đỉnh, tiền tài như ý, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 09:30

Sau ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp vận trình suôn sẻ, với danh và tài, sức khỏe như ý.

Tuổi Mùi

Các bạn tuổi Mùi có tính cách vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt có tấm lòng ấm áp, dù làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt. Người khác giới cũng dễ có ấn tượng tốt với bạn, vì bạn đặc biệt nhẹ nhàng, tình cảm.

Sau ngày mai (29/10/2022), 3 tuổi bất ngờ trúng số độc đắc, công danh chạm đỉnh, tiền tài như ý, may mắn ngập tràn - Ảnh 1
Tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Về vận may của người cầm tinh con Dê khi bước qua ngày mai (29/10/2022), tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, các chú Dê hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng, vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý.

Về công việc, nếu biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, không để tâm chuyện vặt vãnh, bạn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ nỗ lực của bản thân, và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Bản mệnh chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc, sắp tới còn được thăng quan tiến chức, con đường sự nghiệp suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Tuất nổi tiếng là người có sức chịu đựng phi thường, cực khéo léo trong đối nhân xử thế. Vậy nên, từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác ai cũng quý mến, yêu thương con giáp này. Nhờ thế càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng thành công rực rỡ, hái lộc mỏi tay.

Sau ngày mai (29/10/2022), 3 tuổi bất ngờ trúng số độc đắc, công danh chạm đỉnh, tiền tài như ý, may mắn ngập tràn - Ảnh 2
 Tiền ùn ùn chui vào túi, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần là lá số trời an bài cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (29/10/2022), nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Tuất làm gì cũng may mắn hanh thông. Tiền ùn ùn chui vào túi, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần là lá số trời an bài cho Tuất.

Trên phương diện sự nghiệp, con giáp may mắn này dù có phải đối diện với một vài rắc rối, nhưng về tổng thể không quá đáng lo. Mọi việc có dấu hiệu khởi sắc vào những ngày tới, bạn nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Tuổi Dần

Sau ngày mai (29/10/2022), tuổi của những người tuổi Dần, do đó họ sẽ có cả cơ hội và thách thức ở phía trước, quan trọng là cách họ đón nhận và xử lý chúng ra sao mà thôi.

Sau ngày mai (29/10/2022), 3 tuổi bất ngờ trúng số độc đắc, công danh chạm đỉnh, tiền tài như ý, may mắn ngập tràn - Ảnh 3
Bản mệnh này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp họ từng bước gia tăng thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời gian tới, bản mệnh này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp họ từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Tử vi học có nói, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Dần sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của 1 số thành viên trong gia đình. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt thì không có gì cần phải lo lắng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h sáng mai (29/10): 3 con giáp đổi vận giàu sang, vàng bạc chất đống đầy nhà, thăng quan tiến chức trong nháy mắt, may mắn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng 9h sáng mai (29/10): 3 con giáp đổi vận giàu sang, vàng bạc chất đống đầy nhà, thăng quan tiến chức trong nháy mắt, may mắn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 9h sáng mai (29/10), có 3 con giáp cực kì may mắn, được thần tài gọi tên không lo nghèo đói.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp con giáp phát tài tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến