3 con giáp sướng nhất thiên hạ, giàu cực to, tài lộc ùn ùn kéo đến vào 3 ngày cuối tháng 10 (29, 30, 31/10)

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 06:25

Vào 3 ngày cuối tháng 10 (29, 30, 31/10), có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu có hơn người.

Tuổi Tý

 

Tử vi 3 ngày tới (29, 30, 31/10) cho thấy, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý. Thời điểm này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

3 con giáp sướng nhất thiên hạ, giàu cực to, tài lộc ùn ùn kéo đến vào 3 ngày cuối tháng 10 (29, 30, 31/10) - Ảnh 1
 Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

 

Những người tuổi Tỵ có tài năng, phóng khoáng và có ý chí vươn lên. Họ cũng là người khá thức thời, có tầm nhìn xa. Chính vì vậy mà người tuổi Tỵ không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

3 ngày tới (29, 30, 31/10), người tuổi Tỵ được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Bên cạnh đó, người tuổi Tỵ được Thần Tài ban lộc nên buôn may bán đắt. Tỵ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến. Những người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Không chỉ kiếm được nhiều tiền, Tỵ còn biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích góp được sẽ đầy túi.

3 con giáp sướng nhất thiên hạ, giàu cực to, tài lộc ùn ùn kéo đến vào 3 ngày cuối tháng 10 (29, 30, 31/10) - Ảnh 2
Những người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

3 ngày tới (29, 30, 31/10), sự nghiệp của con giáp này sẽ vụt sáng, có khởi sắc rực rỡ. Công việc thuận lợi khiến tuổi Mão luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Điều này như tiếp nhiệt huyết, giúp tuổi Mão tìm ra các ý tưởng cho công ty, thu được lợi nhuận lớn. Tuổi Mão yên tâm rằng, hầu như không có chuyện khó khăn xảy đến trong tháng này.

Nếu tuổi Mão đang có ý định khởi nghiệp, đây là khoảng thời gian rất thích hợp bởi bạn được hỗ trợ bởi các quý nhân. Cho dù là chuyện gì, tuổi Mão cũng thu được kết quả tốt. Ngoài ra, đường tình duyên của tuổi Mão cũng vô cùng thuận lợi.

3 con giáp sướng nhất thiên hạ, giàu cực to, tài lộc ùn ùn kéo đến vào 3 ngày cuối tháng 10 (29, 30, 31/10) - Ảnh 3
Công việc thuận lợi khiến tuổi Mão luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Điều này như tiếp nhiệt huyết, giúp tuổi Mão tìm ra các ý tưởng cho công ty, thu được lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi, bắt đầu từ ngày mai (28/10/2022), là khoảng thời gian những người thuộc 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, sự nghiệp vượng phát, tài lộc hanh thông.

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