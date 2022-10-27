Đúng 4 ngày cuối tháng 10 (28, 29, 30, 31/10), những con giáp này có số hưởng lộc Trời, tiền vào chật két, sự nghiệp vượng phát, không thành tỷ phú cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 11:30

Tử vi nói rằng trong 4 ngày cuối tháng 10 này (28, 29, 30, 31/10) , những con giáp này nhận được nhiều may mắn, lộc trời. Gia đình của họ cũng được hưởng “vui lây”, chuẩn bị đón nhận nhiều hỷ tín.

Tuổi Thìn

 

Thìn vốn dĩ là những người tương đối hào phóng và có thể đủ khả năng hạ quyết tâm, nâng lên được đặt xuống cũng dễ dàng. Bước 4 ngày cuối tháng 10 (28 - 31/10), vận trình tài lộc sẽ được cải thiện hoàn toàn, Thần Tài ban cho người tuổi Thìn mệnh vượng vận may, vận khí hanh thông, đơn giản là vận khí cực tốt, không thể ngăn cản.

Đường tài lộc có tin vui, hãy thử sức với lĩnh vực kinh doanh yêu thích, sẽ có thu hoạch bất ngờ, tiền tiết kiệm không ngừng tăng lên. Thời gian này, có thể nói may mắn quấn thân, gặp chuyện dữ cũng hóa lành, cuộc sống an nhàn, suôn sẻ, nhân duyên rất tốt.

Đúng 4 ngày cuối tháng 10 (28, 29, 30, 31/10), những con giáp này có số hưởng lộc Trời, tiền vào chật két, sự nghiệp vượng phát, không thành tỷ phú cũng thành đại gia - Ảnh 1
. Thời gian này, có thể nói may mắn quấn thân, gặp chuyện dữ cũng hóa lành, cuộc sống an nhàn, suôn sẻ, nhân duyên rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn nên hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Trong 4 ngày tới (28 - 31/10), người tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, dù làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ, may mắn hơn nhiều phần.

Không những suy nghĩ chín chắn hơn mà con giáp này còn có thể đạt đến đỉnh cao hơn khi được quý nhân giúp đỡ. Nhìn chung, đây sẽ là lúc những chú Rắn đánh dấu sự chuyển mình lớn, người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều rủng rỉnh hơn, cuộc sống vạn sự như ý.

Đúng 4 ngày cuối tháng 10 (28, 29, 30, 31/10), những con giáp này có số hưởng lộc Trời, tiền vào chật két, sự nghiệp vượng phát, không thành tỷ phú cũng thành đại gia - Ảnh 2
Nhìn chung, đây sẽ là lúc những chú Rắn đánh dấu sự chuyển mình lớn, người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều rủng rỉnh hơn, cuộc sống vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng từ ngày 28/10 đến ngày 31/10, vận may của tuổi Sửu đặc biệt thịnh vượng. Con giáp này luôn chăm chỉ, nỗ lực, giữ vững lập trường trước khó khăn, thử thách. Sự nghiệp của họ ngày một thăng tiến trong tương lai.

Từ giai đoạn này, tuổi Sửu sẽ gặp được Thần Tài và quý nhân. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng. Người kinh doanh làm đâu thắng đó, vận trình hanh thông. Cuộc sống của tuổi Sửu diễn ra suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, gia đình cũng được hưởng nhiều niềm vui.

Đúng 4 ngày cuối tháng 10 (28, 29, 30, 31/10), những con giáp này có số hưởng lộc Trời, tiền vào chật két, sự nghiệp vượng phát, không thành tỷ phú cũng thành đại gia - Ảnh 3
Người kinh doanh làm đâu thắng đó, vận trình hanh thông. Cuộc sống của tuổi Sửu diễn ra suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, gia đình cũng được hưởng nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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