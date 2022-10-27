Đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/10), 3 con giáp 'ngồi yên hứng tiền', may mắn liên miên, xây nhà tiền tỷ, phất lên như diều gặp gió

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu, dù ở bất cứ thời điểm nào. Đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/10), Dần có cơ hội leo cao, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân. Tử vi cho biết, người tuổi Dần như cá gặp nước, mang nhiều thời cơ để thanh tiến, làm đâu thắng đó.

Tâm trạng tuổi Dần đã trở lại, họ vốn là người nuôi trong mình năng lượng tích cực, nên sẽ dễ dàng hướng bản thân theo hướng tốt đẹp hơn trong tương lai.

Từ tài vận tới đời sống ý thức của Dần sẽ bước lên một tầm cao mới. Thời gian này, tuổi Dần mang thể tìm được thời cơ phát tài. Có thể nói, trong thời gian này người tuổi Dần rất bận rộn nhưng con giáp này đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Họ không thích sự bó buộc, nhàm chán mà luôn hào hứng với những thử thách mới. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ.

Đây cũng là lúc đánh dấu sự chuyển mình của những chú Ngựa. Vận trình của bản mệnh thêm nhiều phần thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, vận trình của người tuổi Ngọ khá ảm đạm, bước vào 16 giờ 30 phút chiều nay (27/10), chưa có sự đột phá nhiều nhưng dù sao vẫn là có nhiều tín hiệu đáng mừng. Đây cũng là lúc đánh dấu sự chuyển mình của những chú Ngựa. Vận trình của bản mệnh thêm nhiều phần thăng hoa.

Theo tử vi, người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân đem tới những cơ hội tốt. Bản thân tuổi Ngọ vốn thông minh nhanh nhẹn, nay nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên thành công sẽ càng rực rỡ. Người biết tận dụng cơ hội mới là người thành công lớn. Đứng trước khó khăn, đừng bao giờ nản lòng mà hãy suy nghĩ nhiều chiều hơn để có thể tìm được đường hướng phát triển cho mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn rất đa năng và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, họ thông minh, tài giỏi và rất thích khám phá, nên dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Những tháng cuối năm 2022, chỉ cần tuổi Thân tiếp tục vững tâm, luôn hướng bản thân học hỏi nhiều thứ, không quá mưu cầu điều gì lớn lao thì việc gì cũng sẽ hanh thông suôn sẻ.

Thậm chí có những lúc họ rơi vào cảnh bế tắc, lo âu, hay không biết mục tiêu trong tương lai là gì, thế nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/10), tuổi Thân đã phải trải qua nhiều sóng gió, mọi việc cũng không trơn tru như mong đợi. Thậm chí có những lúc họ rơi vào cảnh bế tắc, lo âu, hay không biết mục tiêu trong tương lai là gì, thế nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ, những người tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vận may kéo đến liên tục, giúp cho sự nghiệp thăng hoa, và đương nhiên tài lộc cũng tăng lên gấp bội. Thời gian tới nếu như tuổi Thân tự tin mình có bản lĩnh vượt qua mọi chông gai trắc trở thì nhất định họ sẽ thành công vang dội đến mức không ngờ.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.