Ngày mai (thứ Bảy, 29/10/2022): 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, tài lộc khởi sắc, may mắn nối tiếp nhau gõ cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 11:30

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp này không nhé.

Tuổi Dần

Ngày mai, là thời điểm ổn định và "dễ thở" hơn với những người tuổi Dần. Sự nghiệp của họ sẽ dần đạt được những cột mốc như họ mong muốn, đặc biệt trong chuyện tình cảm, tuổi Dần sẽ có nhiều tin vui, đi đến cái kết viên mãn.

Ngày mai (thứ Bảy, 29/10/2022): 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, tài lộc khởi sắc, may mắn nối tiếp nhau gõ cửa nhà - Ảnh 1
Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Dần cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Được biết, Thiên Đức là vì sao có thể giải trừ được những bệnh tật và tai họa, mang lại một số may mắn, hỷ sự, thế nên chuyện sức khỏe và tình cảm của tuổi Dần cũng vô cùng viên mãn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người chăm chỉ và siêng năng, do đó dễ đạt được thành công. Họ là biểu tượng của đức hạnh, luôn giữ một vị trí cao trong xã hội. Tuổi Mùi có năng khiếu nghệ thuật tốt, ăn nói nhẹ nhàng và cực kỳ kiên nhẫn. Họ không thuộc tuýp chủ động, tuy nhiên giỏi làm theo lời người khác. Chính điều này giúp họ trở thành một đồng đội tốt, vì họ luôn cẩn thận lắng nghe và thực hiện chính xác các hướng dẫn đã được tư vấn.

Ngày mai (thứ Bảy, 29/10/2022): 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, tài lộc khởi sắc, may mắn nối tiếp nhau gõ cửa nhà - Ảnh 2
 Theo tử vi 12 con giáp, bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền và có thể sống dư giả đến hết năm sau nhờ những hợp đồng hoặc thưởng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong đời sống, họ nhút nhát, giản dị và đáng tin cậy. Họ có khuynh hướng yêu thích những công việc thuộc về làm đẹp như trang trí nội thất, cắm hoa, nấu ăn và làm vườn... Trong các mối quan hệ bạn bè, họ giỏi thông cảm với mọi người và rất sẵn lòng tha thứ.

Ngày mai, con giáp này may mắn sẽ gặp khá nhiều điều suôn sẻ từ tình duyên đến sự nghiệp, tài vượng soi chiếu bạn trong suốt cả tháng. Theo tử vi 12 con giáp, bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền và có thể sống dư giả đến hết năm sau nhờ những hợp đồng hoặc thưởng lớn. Ngoài ra vào thời điểm cuối năm, bạn sẽ gặp một cơ hội đặc biệt có thể nhảy vọt trong cuộc sống lên một tầm cao mới.

Tuổi Dậu

Cuối cùng cũng tới lượt tuổi Dậu trở thành con giáp phát tài. Ngày mai, bản mệnh sẽ có thêm nhiều cơ hội để tăng thu nhập cho mình, cải thiện đời sống vật chất.

Ngày mai (thứ Bảy, 29/10/2022): 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, tài lộc khởi sắc, may mắn nối tiếp nhau gõ cửa nhà - Ảnh 3
ốn dĩ là con giáp chăm chỉ, cần cù và đặc biệt nghiêm túc trong bất cứ công việc nào, nếu bạn biết nắm bắt cơ hội thì ắt sẽ có thành tựu như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là quãng thời gian mà những chú Gà trút bỏ hết vận đen và gánh nặng từ lúc trước để đón nhận những thứ tốt đẹp hơn. Vốn dĩ là con giáp chăm chỉ, cần cù và đặc biệt nghiêm túc trong bất cứ công việc nào, nếu bạn biết nắm bắt cơ hội thì ắt sẽ có thành tựu như mong đợi.

Họ sẽ có quý nhân định hướng tương lai, tuổi Dậu muốn không giàu có cũng khó, cuộc sống của họ sẽ có những bước chuyển biến tích cực không ngờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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