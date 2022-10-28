Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (12 giờ ngày 29/10/2022), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 12:16

Theo quan niệm tử vi lý số, đúng 12 giờ trưa mai (29/10/2022), 3 con giáp này sẽ may mắn và tài lộc thăng hoa. Mời bạn đọc tham khảo.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có cá tính thẳng thắn, trung thực, luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Đa số người tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận nhưng rồi họ vẫn được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (12 giờ ngày 29/10/2022), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 1
Với những bạn tuổi Tỵ đang làm công ăn lương thì thời điểm này nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, đúng 12 giờ trưa mai (29/10/2022), tuổi Tỵ sẽ có tin vui về tài lộc. Trong lúc này bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn tiền bạc. Với những bạn tuổi Tỵ đang làm công ăn lương thì thời điểm này nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình.

Đây là thời gian bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Người tuổi Tỵ có phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân nên việc làm ăn, buôn bán ngày càng xuôi thuận. Vận trình của họ suôn sẻ từ thời điểm hiện tại đến tận cuối năm.

Tuổi Hợi 

Trời sinh những người tuổi Hợi luôn chăm chỉ, cần cù và biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân để nỗ lực hơn trong tương lai. Đây là con giáp biết nhìn xa trông rộng và cũng khá quyết đoán. Những điều may mắn đang chờ trước mắt bạn, chỉ cần đi thẳng về phía trước thì sẽ gặp điều bất ngờ. Người cầm tinh tuổi Hợi sẽ hơi khó khăn vào giai đoạn tiền vận tuy nhiên đến hậu vận sẽ cực kỳ tốt đẹp.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (12 giờ ngày 29/10/2022), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 2
Những người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng thành công. Con giáp này cần phải biết phát huy tốt nhất những nguồn lực của bản thân để có tài lộc viên mãn như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (29/10/2022), những người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng thành công. Con giáp này cần phải biết phát huy tốt nhất những nguồn lực của bản thân để có tài lộc viên mãn như mong muốn.

Thời gian này, bạn sẽ phải đối mặt với một số kết quả trái chiều, cơ hội và trở ngại sẽ đến với bạn một cách cân bằng, đòi hỏi bạn phải cực kỳ cẩn thận. Tốt nhất là đừng đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào trong cuộc sống của bạn trong giai đoạn này.

Tuổi Mão

Đúng 12 giờ trưa mai (29/10/2022), mọi việc tương đối tốt đối với tuổi Mão với nhiều "đất" cho họ phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (12 giờ ngày 29/10/2022), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 3
Tuổi Mão là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Đặc biệt, tuổi Mão là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Mão được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Mão nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

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Đúng 14 giờ ngày mai (29/10), 3 con giáp này may mắn phát tài khiến nhiều con giáp khác phải hờn đỏ mắt.

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