Sau hôm nay, 3 con giáp nắm giữ cơ hội ẵm giải đặc biệt, vận trình lên hương, công danh thuận lợi, sớm muộn gì cũng hút cạn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 15:04

Sau hôm nay, cuộc đời 3 con giáp này cũng chính thức bước sang một chương mới đầy huy hoàng và rực rỡ.

Tuổi Thân

Sau hôm nay, những người tuổi Thân cũng được Thần tài ngõ cửa. Vận may phấp phới, tình – tiền đầy tay. Vốn bản tính của người tuổi Thân khá nhanh nhẹn, hoạt bát, chỉ cần có cơ hội sẽ gặt hái nhiều thành công.

Sau hôm nay, 3 con giáp nắm giữ cơ hội ẵm giải đặc biệt, vận trình lên hương, công danh thuận lợi, sớm muộn gì cũng hút cạn lộc trời - Ảnh 1
Gặp được quý nhân giúp đỡ và tương trợ nên vận trình sự nghiệp ngày càng tươi sáng và tốt đẹp. Tiền của mang lại khá đông đầy và rủng rỉnh đầy túi. Làm đâu thắng đó, tình cảm sẽ có nhiều thay đổi tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân luôn cố gắng phấn đấu cho công viêc, tinh thần làm việc và tìm tòi học hỏi khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên về phương diên tình cảm, người tuổi Thân khá yếu đuối. Luôn gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong chuyện tình duyên.

Theo tử vi dự đoán, vận khí của người tuổi Thân khá thuận lợi và hanh thông. Gặp được quý nhân giúp đỡ và tương trợ nên vận trình sự nghiệp ngày càng tươi sáng và tốt đẹp. Tiền của mang lại khá đông đầy và rủng rỉnh đầy túi. Làm đâu thắng đó, tình cảm sẽ có nhiều thay đổi tốt đẹp. Tình duyên đôi lứa sớm đơm hoa kết trái. Gia đạo thêm bình an, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Mùi

Là một trong những con giáp hiền lành được trời thương, những người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, siêng năng và luôn biết nỗ lực cố gắng khi gặp phải khó khăn, thử thách. So với những con giáp khác, tuổi Mùi thường sẽ kiên trì nhiều hơn vì họ tin rằng, mọi thành công đều phải được trả giá bằng sức hoặc bằng sự phấn đấu.

Sau hôm nay, 3 con giáp nắm giữ cơ hội ẵm giải đặc biệt, vận trình lên hương, công danh thuận lợi, sớm muộn gì cũng hút cạn lộc trời - Ảnh 2
Tuổi Mùi không dễ dàng gặp được nhiều cơ hội tốt, nên khi họ được chiếu cố và giúp đỡ thì sẽ tận dụng mọi thế mạnh để phát huy và xây dựng cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm nay, những người tuổi Mùi không dễ dàng gặp được nhiều cơ hội tốt, nên khi họ được chiếu cố và giúp đỡ thì sẽ tận dụng mọi thế mạnh để phát huy và xây dựng cuộc sống viên mãn. Tình – tiền của bản mệnh trong năm đầy tay, vận may phấp phới, làm đâu thắng đó. Ngồi yên một chỗ, vận may cũng tìm đến. 

Người tuổi Mùi sẽ rất thành công. Cơ hội thay đổi cuộc đời rất tươi sáng và tốt đẹp. Vì vậy người tuổi Mùi cần tận dụng may mắn này mà cố gắng phấn đấu sự nghiệp lẫn tình cảm, sức khỏe của bản thân.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống, dù khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua. Sau hôm nay, con giáp này sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Họ được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Sau hôm nay, 3 con giáp nắm giữ cơ hội ẵm giải đặc biệt, vận trình lên hương, công danh thuận lợi, sớm muộn gì cũng hút cạn lộc trời - Ảnh 3
Do có quý nhân giúp đỡ trong công việc nên hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc. Chính vì vậy mà được đề bạt lên vị trí cao hơn với quyền lực nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, dù có ai gặp họa thì cũng sớm vượt qua. Vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Do có quý nhân giúp đỡ trong công việc nên hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc. Chính vì vậy mà được đề bạt lên vị trí cao hơn với quyền lực nhiều hơn. Ngoài ra, do được bề trên hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên quý báu mà có được cơ hội phát tài, thu nhập tăng lên không ngừng.

Tuổi Tỵ sẽ có nhiều thay đổi lớn trong sự nghiệp, tình cảm. Tuy nhiên tình hình sức khỏe của người tuổi Tỵ gặp chút vấn đề. Bản mệnh cần chú ý đến việc đi lại xa nhà. Dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, phú quý giàu sang

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, phú quý giàu sang

Trong 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), mang tới nhiều tài lộc mới, những con giáp này thu về lợi nhuận vô cùng lớn khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến