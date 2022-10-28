Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (29/10), những con giáp sau vét sạch lộc trời, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 19:36

Ngày mai (29/10), những con giáp này gặt hái được nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Thìn làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ ngày mai (29/10). Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với con giáp này tới tấp, bản mệnh chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Người tuổi Thìn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà con giáp này sớm thôi. Sau 6 giờ, những người cầm tinh con Rồng hãy tranh thủ cơ hội này để đi theo học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Khi bắt đầu học đầu tư, kinh doanh, bản mệnh nên bắt đầu từ những mối nhỏ rồi sau đó hãy lớn dần lên.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (29/10), những con giáp sau vét sạch lộc trời, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 1
Khi bắt đầu học đầu tư, kinh doanh, bản mệnh nên bắt đầu từ những mối nhỏ rồi sau đó hãy lớn dần lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, con giáp này luôn chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà bản mệnh dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn bản mệnh lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau. Ngày mai (29/10), vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, trong thời điểm này có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (29/10), những con giáp sau vét sạch lộc trời, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 2
Vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Con giáp này có năng lực xuất sắc lại có chí tiến thủ nên đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Bản mệnh cũng là kiểu người quang minh lỗi lạc, không dùng thủ đoạn xấu để đạt thành công.

Thời gian trước, do gặp sao xấu nên vận thế của tuổi Ngọ không quá tốt đẹp. Công việc, thu nhập của con giáp này dường như dậm chân tại chỗ, không có bước đột phá. Tuy nhiên, ngày mai (29/10), tuổi Ngọ có thể bước vào giai đoạn gặp thời đổi vận. Cát tinh phù trợ, cát vận kéo đến liên tục, con giáp này càng ngày càng gặt hái được nhiều tài lộc, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, tiền tích lũy cũng ngày một dày. Công việc của bản mệnh cũng có bước tiến khiến những người xung quanh nể phục, ngưỡng mộ.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (29/10), những con giáp sau vét sạch lộc trời, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 3
Cát tinh phù trợ, cát vận kéo đến liên tục, con giáp này càng ngày càng gặt hái được nhiều tài lộc, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp may mắn này làm bạn với thần tài, có thêm quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp vượng phát bất ngờ, ở yên cũng có tiền.

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