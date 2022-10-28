Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 16:12

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp may mắn này làm bạn với thần tài, có thêm quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp vượng phát bất ngờ, ở yên cũng có tiền.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn tự tin nhưng rất khiêm tốn nên cuộc sống sẽ có nhiều quý nhân yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ. Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Có quý nhân trợ giúp trong việc ký kết các hợp đồng làm ăn. Tài lộc dồi dào, kinh doanh buôn bán một vốn sinh bốn lời - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (29/10/2022), tuổi Sửu mọi việc làm ăn thuận lợi. Phương diện tiền bạc được hanh thông, thuận lợi và nhiều điểm đáng mừng. Có quý nhân trợ giúp trong việc ký kết các hợp đồng làm ăn. Tài lộc dồi dào, kinh doanh buôn bán một vốn sinh bốn lời.

Cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào sẽ là cảm xúc chủ đạo trong tháng này. Trái tim của Sửu sẽ hơn một lần đập lạc nhịp và cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến mà người ấy dành cho mình.

Tuổi Tuất

Tử vi học cho thấy tài vận năm nay của người tuổi Tuất cực tốt, họ sẽ có điều kiện thuận lợi để gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Không những tài lộc vượng phát, những mối quan hệ tình cảm cũng tiến triển thuận lợi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (29/10/2022), tuổi Tuất thậm chí còn thịnh vượng hơn, tài lộc cứ thế tuôn vào nhà. Không những tài lộc vượng phát, những mối quan hệ tình cảm cũng tiến triển thuận lợi bất ngờ. Những người tuổi Tuất là những người lạc quan và vui vẻ, hồn nhiên, chân thành và hào phóng với mọi người. Họ có thể sở hữu khả năng gây ấn tượng mạnh với người khác giới.

Nhờ có sao Đào hoa, nên thời điểm này, tuổi Tuất sẽ có nhiều cuộc hẹn hò lãng mạn, và cuộc sống sẽ tràn ngập một màu hồng. 

Tuổi Dần

 

Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ ngày mai (29/10/2022), mọi việc đã có sự đảo chiều, có thể gọi đây là thời gian “hửng nắng sau mưa” của con giáp này.

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Sự nghiệp và tài vận đều hanh thông hơn người. Con giáp này làm đâu thắng đó, làm gì cũng ra tiền và thu về rất nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của người tuổi Dần bùng phát giống như “lửa trên thảo nguyên” càng có gió xuân thì càng mạnh mẽ. Sự nghiệp và tài vận đều hanh thông hơn người. Con giáp này làm đâu thắng đó, làm gì cũng ra tiền và thu về rất nhiều tiền. Đặc biệt, người tuổi Dần còn được lộc “quý nhân” nên cho dù có gặp trở ngại hay khó khăn gì đều dễ dàng vượt qua.

Nếu Dần vẫn còn độc thân, thì tháng này sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp nửa kia, người ấy sẽ mang lại cảm giác thoải mái và phù hợp với bạn. Đó là điểm tựa quan trọng cho một tình yêu ngọt ngào.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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