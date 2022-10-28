Qua 00:00 đêm nay, 3 con giáp vận đỏ triền miên, tài lộc rộng mở, đụng tới đâu may mắn tới đó, giàu sang phú quý, sự nghiệp sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 18:30

Tử vi cho biết, qua 00:00 đêm nay, là thời điểm rất may mắn của những con giáp này. Từ sự nghiệp cho tới các mặt của đời sống đều rất thuận lợi.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có một khởi đầu vô cùng suôn sẻ trong thời gian tới. Họ nắm chắc cơ hội kiếm tiền, trên đường thành công sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ, cuộc sống bình ổn, không có chuyện thua lỗ bất ngờ.

Qua 00:00 đêm nay, 3 con giáp vận đỏ triền miên, tài lộc rộng mở, đụng tới đâu may mắn tới đó, giàu sang phú quý, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tý có thể đặt nền móng vững chắc để sự nghiệp của mình ngày càng suôn sẻ, đường thăng tiến cũng thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

 

Qua 00:00 đêm nay, con giáp tuổi Tý có thể đặt nền móng vững chắc để sự nghiệp của mình ngày càng suôn sẻ, đường thăng tiến cũng thuận lợi hơn. Họ không những được quý nhân giúp đỡ mà còn có nhiều cơ hội nâng cao tầm nhìn và sự hiểu biết của mình.

Nhờ vậy mà con giáp tuổi Tý này được nhiều hơn mất, kiếm tiền suôn sẻ, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, qua 00:00 đêm nay, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. 

Qua 00:00 đêm nay, 3 con giáp vận đỏ triền miên, tài lộc rộng mở, đụng tới đâu may mắn tới đó, giàu sang phú quý, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 2
Tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Tuổi Ngọ

 

Những người tuổi Ngọ thường có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc. Họ làm gì cũng kiên nhẫn nên hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Bản mệnh luôn chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Qua 00:00 đêm nay, 3 con giáp vận đỏ triền miên, tài lộc rộng mở, đụng tới đâu may mắn tới đó, giàu sang phú quý, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 3
Ngọ nên chú ý nắm bắt cơ hội để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Sự thuận lợi trong công việc sẽ thúc đẩy tài lộc gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Qua 00:00 đêm nay, người tuổi Ngọ có thể nói lời tạm biệt với khó khăn. Bên cạnh đó, Ngọ gặp nhiều may mắn, dù làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhìn chung thời gian này người tuổi Ngọ bước sang trang mới đầy hứa hẹn.

Sự tài năng, làm việc có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn của Ngọ có thể được cấp trên ghi nhận và đánh giá tốt. Ngọ nên chú ý nắm bắt cơ hội để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Sự thuận lợi trong công việc sẽ thúc đẩy tài lộc gia tăng. Ngọ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng hứa hẹn cuộc sống rủng rỉnh, tin vui ùn ùn kéo đến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe

Kể từ ngày mai (29/10/2022), 3 con giáp may mắn này làm bạn với thần tài, có thêm quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp vượng phát bất ngờ, ở yên cũng có tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài