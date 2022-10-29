3 ngày cuối tháng 10, Ngọc Hoàng điểm mặt 3 con giáp ''một bước lên mây', thăng quan phát tài, vận trình vụt sáng như sao

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 08:02

Tử vi 3 ngày cuối tháng 10, có 3 con giáp dưới đây làm đâu trúng đó, cuộc sống rực rỡ viên mãn ít ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Kế thừa toàn bộ trợ lực đến từ phía Tam Hội, tuổi Mão đón nhận 3 ngày cuối tháng 10 vô cùng vượng phát, tất cả những khó khăn về tài chính trước đó được cải thiện rõ rệt, đón nhận nhiều tin vui may mắn. 

Chúc mừng tuổi Mão trong thời điểm này được cất nhắc đến một vị trí cao hơn, dường như là người cầm cờ chiến thắng bản mệnh có một khoảng thời gian đại thắng "làm đâu trúng đó" nên chuyện tiền nong với con giáp này không hề hấn gì cả. 

Đường tình duyên cũng thuận lợi, tốt đẹp hơn bao giờ hết, đặc biệt với những người độc thân đón nhận một ngày hạnh phúc bất ngờ khi được đối phương tỏ tình, việc ngỏ lời yêu với bạn là suy tính lâu dài của họ vậy nên đừng đánh mất cơ hội này nhé!

3 ngày cuối tháng 10, Ngọc Hoàng điểm mặt 3 con giáp ''một bước lên mây', thăng quan phát tài, vận trình vụt sáng như sao - Ảnh 1
 Tuổi Mão đón nhận 3 ngày cuối tháng 10 vô cùng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 3 ngày cuối tháng 10 vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ. Con giáp nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận được thành quả xứng đáng bấy nhiêu, vậy nên hãy không ngừng nỗ lực trong mọi việc. Con giáp rất nhanh sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Tuất nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng. Đặc biệt các dự án đầu tư do có sự chỉ đường của quý nhân phát triển nhanh chóng và mang về cho Tuất khoản tiền cực khủng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

3 ngày cuối tháng 10, Ngọc Hoàng điểm mặt 3 con giáp ''một bước lên mây', thăng quan phát tài, vận trình vụt sáng như sao - Ảnh 2
Người tuổi Tuất trong 3 ngày cuối tháng 10 vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Tuổi Mùi là một người có năng lực, tư duy rõ ràng, phát triển tốt về mặt sáng tạo nên luôn đề ra được những phương án độc đáo nhằm xử lý công việc thuận buồm xuôi gió. 

Người tuổi Mùi luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Trong 3 ngày cuối tháng 10, tuổi Mùi sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

3 ngày cuối tháng 10, Ngọc Hoàng điểm mặt 3 con giáp ''một bước lên mây', thăng quan phát tài, vận trình vụt sáng như sao - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tháng 10, tuổi Mùi sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Hôm nay và ngày mai (29, 30/10), 3 con giáp 'số hưởng' gánh lộc về nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, tình duyên phơi phới

Hôm nay và ngày mai (29, 30/10), 3 con giáp 'số hưởng' gánh lộc về nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, tình duyên phơi phới

Trong 2 ngày cuối tuần (29, 30/10), quý nhân chiếu cố, 3 con giáp may mắn, cát lộc dồi dào, sự nghiệp liên tiếp khởi phát.

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