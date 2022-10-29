Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022, Thần Tài 'xả' kho tiền, 3 con giáp vơ hết của cải thiên hạ, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', tình duyên đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 07:19

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022, có 3 tuổi được Thần Tài theo gót dễ giàu có đổi đời.

Tuổi Dần

Xem tử vi 12 con giáp dự báo vận trình của tuổi Dần vô cùng thuận lợi nhờ được cát tinh dẫn lối. Bản mệnh không quá khó khăn để vượt qua vất vả trong hai ngày này, mọi việc đều được bạn xử trí, giải quyết ổn thỏa. 

Đặc biệt đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022 sẽ là ngày gặt hái được nhiều thành quả nhất do được Thần Tài trợ lực. Sự nghiệp trên đà thăng tiến nhờ được cấp trên nâng đỡ, cất nhắc và tạo điều kiện nên bạn hoàn toàn có thể phô hết tài năng của mình. 

Chẳng những vậy thời gian này tài lộc của Dần cũng khá lý tưởng. Có nhiều thời điểm con giáp này buông thả với những mưu cầu tài lộc nhưng vẫn nhận được sự khích lệ đến từ Chính Tài nên tiền bạc tự kéo nhau đổ về nhà.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022, Thần Tài 'xả' kho tiền, 3 con giáp vơ hết của cải thiên hạ, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', tình duyên đỏ rực - Ảnh 1
Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022 sẽ là ngày gặt hái được nhiều thành quả nhất do được Thần Tài trợ lực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi người tuổi Mão đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022 được coi là may mắn, 8 phần cát 2 phần hung. Đầu ngày ý sự nghiệp thuận lợi hơn, cuối ngày cuộc sống nhiều bận rộn. May mắn là người tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên mọi việc sẽ đỡ gian nan hơn phần nào.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022 là lúc báo hiệu tiền bạc dư dả cho người tuổi Mão. Với nam tuổi Mão bạn dễ dàng có quý nhân là nữ đến giúp đỡ, hỗ trợ, mang đến những hợp đồng kinh doanh hoặc tin tức tốt về đầu tư.

Đối với các bạn nữ sẽ được phúc phần tổ tiên ông bà đồng hành. Nhân duyên tốt nên cơ hội kiếm tiền cũng tốt.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022, Thần Tài 'xả' kho tiền, 3 con giáp vơ hết của cải thiên hạ, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', tình duyên đỏ rực - Ảnh 2
Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022 là lúc báo hiệu tiền bạc dư dả cho người tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được cát tinh phù trợ, công việc của Thân tiến triển hanh thông, người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi. Bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, nếu biết chắt lọc và tận dụng, phát huy hết thế mạnh thì cuộc sống những năm tháng về sau tha hồ tận hưởng những điều viên mãn.

Công việc đã giao vào tay bạn chắc chắn sẽ được hoàn thành xuất sắc, với những biểu hiện tích cực như vậy việc tăng lương, thăng chức với bạn sẽ đến sớm mà thôi. Hãy yên tâm thực hiện những kế hoạch, tiến hành những ý tưởng của mình, chắc chắn sẽ đạt được thành công.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022, Thần Tài 'xả' kho tiền, 3 con giáp vơ hết của cải thiên hạ, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', tình duyên đỏ rực - Ảnh 3
Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ ngày mai (30/10), Thần Tài 'chốt' bảng vàng, 3 con giáp nhận ngay lộc đỏ, phú quý lên cao, đổi đời đại gia ngay tức khắc

Từ ngày mai (30/10), Thần Tài 'chốt' bảng vàng, 3 con giáp nhận ngay lộc đỏ, phú quý lên cao, đổi đời đại gia ngay tức khắc

3 con giáp được cát tinh soi chiếu, nắm được cơ hội đổi đời, gặp nhiều may mắn từ ngày mai (30/10).

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