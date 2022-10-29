Hôm nay và ngày mai (29, 30/10), 3 con giáp 'số hưởng' gánh lộc về nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, tình duyên phơi phới

Bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin và sự tự tin của bản thân cho những kế hoạch sáng tạo sắp tới, thời điểm này việc buôn bán của những người làm kinh doanh rất vượng.

Dậu là một trong 3 con giáp gặp may mắn trong hai ngày cuối tuần này, nhờ có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng có người giúp đỡ. Bạn là người linh hoạt nên có thể biến khó khăn thành cơ hội khiến cấp trên vô cùng hài lòng.

Người tuổi Mùi thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Phương diện tình cảm thuận buồm xuôi gió, những người độc thân đón nhận tín hiệu tích cực đến từ người bản thân đã "thầm thương trộm nhớ" từ lâu.

Trong 2 ngày cuối tuần, vận khí của người tuổi Mùi đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Vận trình của người tuổi Mùi trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Trong 2 ngày cuối tuần, vận khí của người tuổi Mùi đang lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân mạnh mẽ, giỏi giang và thông minh. Con giáp này vô cùng có chí tiến thủ, Thân đã định sẵn kế hoạch cho mình nên rất mong muốn có được công việc tốt, nhiều tiền. Tài vận của Thân ngày càng vượng phát, cuộc sống vô cùng viên mãn. Ngay cả khi người tuổi Thân đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, Thân đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Thân mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải tỏa sáng rực. Trong 2 ngày cuối tuần, Thân không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Không chỉ vậy, những người tuổi Thân cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến người tuổi Thân cũng chưa từng nghĩ đến.

Trong 2 ngày cuối tuần, Thân không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo