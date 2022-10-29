Dự báo biến động tài chính trong ngày (1/11) 3 con giáp này cần xem xét kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Đừng vội vung tiền trong ngày này

Tử vi dự báo biến động về tài chính trong ngày (1/11) cho thấy người tuổi Hợi vận thế đi xuống, cẩn thận kẻo mất thêm tiền.

Tử vi dự báo biến động về tài chính trong ngày (1/11) cho thấy người tuổi Hợi vận thế đi xuống, cẩn thận kẻo mất thêm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Đừng sợ mắc sai lầm trong sự nghiệp, bởi vì mọi sai lầm đều có thể kịp thời sửa chữa, đó cũng là một loại trưởng thành cho bản thân, đồng thời cũng có thể khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Tình duyên: Luôn chìm đắm trong tình cảm đã qua nên dễ bỏ lỡ những người tốt xung quanh, nên tỉnh lại sớm.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay không được tốt, làm ăn luộm thuộm, dễ bị hao hụt ví tiền, lúc đó sẽ mất rất nhiều tiền.

Sức khỏe: Ăn xong đừng ngủ ngay kẻo trào ngược dạ dày.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc bất ổn trong ngày (1/11). Điềm báo sẽ có thiệt hại tài chính do sự lơ là, chủ quan của con giáp này trong quá trình làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tài chính trong ngày (1/11), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra chẳng có gì suôn sẻ, thuận lợi. Vì ảnh hưởng của tiểu nhân nên chỉ một phút bất cẩn thì người tuổi này cũng có thể chịu hậu quả nặng nề trong công việc. Song, thần may mắn xuất hiện kịp thời giúp bản mệnh có thêm tự tin để vượt qua giai đoạn này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bất ổn. Điềm báo sẽ có thiệt hại tài chính do sự lơ là, chủ quan của con giáp này trong quá trình làm việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không đáng lo. Tử vi cho biết, đôi lứa yêu nhau hiện đang bước vào giai đoạn nồng nhiệt nhất trong tình yêu. Người độc thân tìm thấy cơ hội được làm quen với nhiều người bạn khác giới, tạo tiền đề cho nhân duyên rộng mở.

Tuổi Tuất

Ngày Mùi Tuất Tương Phá, biến động tài lộc, thể chất trong ngày (1/11) người tuổi Tuất có thể bị tiểu nhân ám toán, gây nhiều trò cạnh tranh bất lợi. Ảnh minh họa: Internet

Ngày Mùi Tuất Tương Phá, biến động tài lộc, thể chất trong ngày (1/11) người tuổi Tuất có thể bị tiểu nhân ám toán, gây nhiều trò cạnh tranh bất lợi. Bạn nên cẩn trọng với một vài người xung quanh mình. Có thể kẻ xấu đang ẩn mình dưới danh nghĩa là người thân, bạn bè và tìm cách hãm hại con giáp này bất cứ lúc nào.

Hung tinh Kiếp Tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của với tuổi Tuất. Vì dễ tin người nên con giáp này rất dễ bị lừa gạt, thậm chí chiếm đoạt tài sản. Chưa kịp tìm hiểu kỹ thông tin đã vội đưa tiền cho đối phương, bạn đánh đổi công sức bấy lâu của mình chính vì sự chủ quan và sơ sài của bản thân.

Thổ khí vượng còn là dấu hiệu cảnh báo sự tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến chuyện ăn uống, cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày, chú ý đề phòng các bệnh về đường tiêu hóa.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm