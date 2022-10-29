Dự đoán tử vi tuần mới (31/10-6/11) 3 con giáp "vui tài vui lộc" tiền tiêu không hết, may mắn ngập tràn - tuổi Dần trúng số bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 15:20

Danh vọng, tiền bạc bao vay 3 con giáp này trong 1 tuần đầu tháng 11.

Tuổi Tý 

Dự đoán tử vi tuần mới (31/10-6/11) 3 con giáp 'vui tài vui lộc' tiền tiêu không hết, may mắn ngập tràn - tuổi Dần trúng số bất ngờ - Ảnh 1

Dự đoán tuần mới (31/10-6/11), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối suôn sẻ. Kinh doanh “thuận buồm xuôi gió” hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tuần mới (31/10-6/11), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối suôn sẻ. Quý Nhân nâng đỡ giúp công việc làm ăn, kinh doanh “thuận buồm xuôi gió” hơn bao giờ hết. Cấp trên nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc nên đang cân nhắc cho bản mệnh lên vị trí tốt hơn. 

Vận trình tài lộc “phát tài phát lộc”. Nhiều cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn từ đầu tư dành cho con giáp này là rất nhiều, do đó hãy biết cách tận dụng để gia tăng nguồn thu nhập của chính mình. 

Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Vì mải mê chạy theo sức hút của đồng tiền và danh vọng mà bạn vô tình quên đi tình yêu của mình. Nếu không sớm cân bằng lại thì e rằng khó để duy trì mối quan hệ tình cảm này. 

Tuổi Mùi

Dự đoán tử vi tuần mới (31/10-6/11) 3 con giáp 'vui tài vui lộc' tiền tiêu không hết, may mắn ngập tràn - tuổi Dần trúng số bất ngờ - Ảnh 2

Với sự giúp đỡ của quý nhân trong tuần mới (31/10-6/11), con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

 Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới (31/10-6/11), cuộc sống của người tuổi Mùi đã "dễ thở" hơn nhiều so với những tháng trước đây. Tháng mới, nhiều người tuổi này có thể nhận được tin vui liên quan đến sự phát triển bản thân, nhận được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Con giáp tuổi Mùi có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu suất làm việc, năng lực thăng cấp.

Với sự giúp đỡ của quý nhân trong tuần mới (31/10-6/11), con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

Con giáp tuổi Mùi có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp.

Người tuổi Mùi khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt. Cuối tháng 10 Âm lịch cũng là lúc con giáp tuổi Mùi làm ăn phát tài.

Tuổi Dần

Dự đoán tử vi tuần mới (31/10-6/11) 3 con giáp 'vui tài vui lộc' tiền tiêu không hết, may mắn ngập tràn - tuổi Dần trúng số bất ngờ - Ảnh 3

Theo tử vi tuần mới (31/10-6/11), Thiên Tài trợ mệnh đem đến tin vui tài lộc, có thể hôm nay bản mệnh sẽ trúng thưởng hoặc có tiền bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

 

Trong tuần mới (31/10-6/11) công việc của Dần được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước. Bạn không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt.

Theo tử vi tuần mới (31/10-6/11), Thiên Tài trợ mệnh đem đến tin vui tài lộc, có thể hôm nay bản mệnh sẽ trúng thưởng hoặc có tiền bất ngờ. Bạn nên chăm chút cho công việc của mình hơn để được tăng lương và không dấn thân vào rượu chè, cờ bạc.

Đường tình cảm không tốt vì lâm vào cục diện ngũ hành Kim khắc Mộc. Nhiều chuyện trong cuộc sống khó phòng tránh được, vận hạn đến thì phải đối đầu thôi. Vì thế việc cần làm cứ làm, đừng e ngại lo sợ việc này việc kia mà không dám tiến bước, cứ mạnh dạn và mạnh mẽ lên để nắm lấy vận mệnh trong tay mình.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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