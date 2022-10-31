Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng cần cầu khấn phú quý tài lộc cũng tự động ập vào nhà tới tấp. Vậy nên, càng về hậu vận Thìn càng vượng vận công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Ngay từ thuở độc thân con giáp này đã có cơ ngơi bạc tỷ, thành công vang dội.

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Ba ngày (1/11/2022), Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc. Nếu đang ấp ủ những dự định, kế hoạch Thìn hãy thực hiện ngay. Dám chắc, bạn sẽ sung sướng như tiên, gia nhập hội đại gia bạc tỷ.

Người tuổi Hợi vốn siêng năng, chịu thương chịu khó trong công việc. Con giáp này tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Họ dễ đồng cảm với người khác. Vì vậy mà con giáp này dù theo đuổi lĩnh vực nào cũng dễ có được thành công.

Tử vi ngày mai, thứ Ba ngày (1/11/2022), Hợi có Thần Tài và quý nhân giúp đỡ nên đón nhận nhiều tin vui. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng nên có cơ hội tăng lương, thăng chức. Với người làm kinh doanh có thể tìm được hướng đi mới giúp tăng thêm lợi nhuận, tránh được thất thoát tiền bạc.

Không chỉ vậy, Hợi còn có may mắn gặp được bạn làm ăn uy tín, lên kế hoạch cho một dự án mới. Nhờ sự làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm nên Hợi có cơ hội sải cánh bay cao, không ngừng đạt được những tựu đáng khích lệ trong sự nghiệp.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Tử vi dự báo, bước sang ngày mai, thứ Ba ngày (1/11/2022) sắp tới, tuổi Mão có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.