Trời sinh người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tinh tế và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà bỏ cuộc thì Tỵ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Tử vi hôm nay dự báo đúng 16h30 ngày (31/10) cho biết dù vất vả, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng lo sợ bởi trong hôm nay bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tỵ cũng có thu nhập tăng đột biến, phải thức trắng đêm để đếm tiền mới xuể.

Người tuổi Mùi hiền lành, phúc hậu, cư xử nhã nhặn và thường xuyên giúp đỡ người khác. Con giáp này cũng giàu lòng trắc ẩn, dễ đồng cảm với những người xung quanh mình. Vì vậy mà Mùi được nhiều người yêu quý, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều hôm nay ngày (31/10), Mùi có quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến. Thời gian này Mùi có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Nhờ vậy mà Mùi có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Người làm ăn buôn bán khá thuận buồm xuôi gió. Nếu làm ăn xa sẽ mang về thành quả lớn. Vậy nên nếu có cơ hội Mùi không nên bỏ lỡ.

Tuổi Thìn

Cuộc sống tuổi Thìn thành công là nhờ họ biết mỉm cười với những khó khăn xung quanh mình, bên cạnh đó lại không ngừng nỗ lực, cố gắng và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Tử vi hôm nay ngày (31/10) ccho biết, sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn. Được biết, từ những tháng đầu năm họ vẫn còn gặp vô vàn khó khăn, nhưng chiều hôm nay ngày (31/10), cuộc sống tuổi Thìn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Từ giờ trở đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng thì cuối năm đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm của ăn của để là chuyện tất nhiên.

Tử vi hôm nay dự báo đúng 16h30 chiều ngày (31/10), tuổi Tỵ trúng số độc đắc, tiền rải khắp nhà, bạc vàng chất đống, phơi phới thăng hoa. (Ảnh minh họa: Internet)

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