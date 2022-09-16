Người tuổi Sửu vốn có tính cách chăm chỉ, độc lập. Họ là mẫu người không ngừng phấn đấu vươn lên để biến ước mơ thành hiện thực. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và luôn kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đây chính là bí quyết giúp tuổi Sửu thành công dù xuất phát điểm của họ có thể không bằng người khác.

Với những người làm kinh doanh, con giáp này có thể gặp nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được các đơn hàng lớn.Ở thời điểm nhận được nhiều cơ hội và tài lộc như vậy, tuổi Sửu có thể kiếm tiền đầy túi.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18/9), tuổi Sửu đón nhận tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này có cơ hội phát huy hết năng lực cá nhân, mạnh dạn khẳng định bản thân trong công việc.

Tuổi Dần

Con giáp Hổ, không có nhiều bạn, nhưng họ có thể rất thân thiết với nhau, vui vẻ, hoạt bát, thích nói và cười, họ rất dễ thương, ngay thẳng và thẳng thắn, họ đặc biệt sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng họ cũng khiêm tốn.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18/9), con giáp Hổ mang nhiều hỷ sự, vinh hoa phú quý khắp nơi, cuộc đời rực rỡ, không chỉ sự nghiệp còn được quý nhân phù trợ, nhưng cũng nhanh chóng tìm được cơ hội hoặc đối tác mới, có thể kiếm được nhiều tiền, đặc biệt phú quý, vượng phu ích tử, có thành tựu nổi bật hơn trong sự nghiệp, vạn sự như ý và sống tốt đẹp, chúc phúc cho người bạn thuộc con giáp này nhé.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18/9), tuổi Dần là con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền chui vào két sắt, (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã hưởng nhiều lộc trời ban. Họ luôn được mọi người yêu quý. Tuổi Hợi thông minh, nhanh nhẹn, hóm hỉnh và luôn biết cách trở thành trung tâm của đám đông.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18/9), đường tài lộc của tuổi Hợi sẽ rất vượng, vận trình ngày một lên hương. Bản mệnh tiếp tục chăm chỉ thực hiện những kế hoạch đã đề ra trước đó, giữ vững tinh thần thì công việc ngày một thành công, thu nhập được cải thiện.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18/9), người tuổi Hợi một phần mua đất, một phần mua vàng, lắm phúc nhiều duyên, làm gì cũng thuận(Ảnh minh họa: Internet)

Thời gian này, tuổi Hợi được Thần Tài ban phát lộc lại có cát tính soi chiếu nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi khó khăn sớm được giải quyết.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm