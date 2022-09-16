3 con giáp được Chính Tài hỗ trợ mạnh mẽ, may mắn liên hồi, hút tiền như nam châm, tài lộc đổ về tới tấp, bức phá ngoạn mục trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9)

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 01:32

Tử vi dự đoán trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9), 3 con giáp này được Chính Tài hỗ trợ mạnh mẽ, may mắn liên hồi, hút tiền như nam châm, tài lộc đổ về tới tấp, bức phá ngoạn mục.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán sắp tới công việc của người tuổi Tuất dần đi vào guồng ổn định, bản mệnh kinh doanh, bán hàng với số lượng lớn, ký kết được nhiều hợp đồng giá trị, tài vận hanh thông, tiền vào như thác đổ. Tất nhiên, đi kèm với việc có nhiều lợi nhuận bỏ túi, tuổi Tuất cũng tất bật, vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo công chuyện.

Trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9), tuổi Tuất được Chính Tài cát thần hỗ trợ mạnh mẽ và xuyên suốt. Tử vi cho biết đặc biệt trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9), cơ hội để người làm công ăn lương khẳng định năng lực, khả năng đề xuất tăng lương được chấp thuận rất cao. Tuổi Tuất hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm trước lãnh đạo!

Ngoài ra, một số bạn đòi được khoản cho vay tưởng chừng như không thể thu hồi lại được trước đó. Cứ thế, bạn có khoản dư trông thấy, việc chi tiêu cũng thoải mái hơn trước khá nhiều. 

3 con giáp được Chính Tài hỗ trợ mạnh mẽ, may mắn liên hồi, hút tiền như nam châm, tài lộc đổ về tới tấp, bức phá ngoạn mục trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9) - Ảnh 1
Tử vi dự đoán trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9), tuổi Tuất may mắn liên hồi, hút tiền như nam châm, tài lộc đổ về tới tấp, bức phá ngoạn mục. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho biết, năm 2022 là năm may mắn của người tuổi Ngọ vận trình hanh thông, được “quý nhân phù trợ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông, của cải có. Tuy nhiên, khoảng thời gian vừa qua lại tương đối không mấy thành công với con giáp này, có thể là do bạn gặp xui hoặc chưa gặp thời.

3 con giáp được Chính Tài hỗ trợ mạnh mẽ, may mắn liên hồi, hút tiền như nam châm, tài lộc đổ về tới tấp, bức phá ngoạn mục trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9) - Ảnh 2

Dẫu vậy, tuổi Ngọ đừng bỏ cuộc giữa chừng bởi trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9) tới đây vận may về tài chính của bạn sẽ có sự cải thiện lớn, những người làm việc chân tay có thể được quý nhân giới thiệu khách hàng, nhận được đơn hàng lớn, ví tiền nhanh chóng rủng rỉnh. Công việc tại công ty được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện để chứng tỏ năng lực.

Tuổi Dần

Người cầm tinh con giáp tuổi Dần tính cách khá mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tham vọng. Bạn thường không hài lòng với những gì mình đạt được và luôn cố gắng để đạt được những thành tựu mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. 

Cũng nhờ tài năng, nhiệt huyết trong công việc, người tuổi này thường nắm giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan, tổ chức mà họ gắn.

3 con giáp được Chính Tài hỗ trợ mạnh mẽ, may mắn liên hồi, hút tiền như nam châm, tài lộc đổ về tới tấp, bức phá ngoạn mục trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9) - Ảnh 3
 Chính Tài hỗ trợ mạnh mẽ, tuổi Dần may mắn liên hồi, hút tiền như nam châm, tài lộc đổ về tới tấp, bức phá ngoạn mục trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9).(Ảnh minh họa: Internet)

Trong 15 ngày tới (16/9 – 29/9) người tuổi Dần được Thần Tài ưu ái nên tài lộc vượng hơn trước rất nhiều. Bạn cũng nhận được nhiều cơ may làm ăn phát tài. Chỉ cần tập trung, nỗ lực hết mình thì con giáp này sẽ đạt được thành công. 

Người làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được đối tác làm ăn hữu hảo, ký được hợp đồng có giá trị. Công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió giúp con giáp này có được nguồn thu khủng, mang đến cuộc sống ấm no cho cả gia đình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

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Tử vi dự đoán bước qua ngày mai ngày 16/9, 3 tuổi dưới đây có những bước tiến tương đối lớn trong cuộc sống và sự nghiệp.

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