Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10), thần may mắn mỉm cười ban tiền vàng đầy tay, 3 con giáp sự nghiệp xán lạn, tài lộc đầy túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10), 3 con giáp được thần may mắn ban phát cho tài lộc, công danh sự nghiệp suôn sẻ, tiền của dư dôi, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường nhanh nhẹn, hóm hỉnh và vui vẻ như những chú khỉ. Bạn cũng được biết đến với tinh thần lạc quan, biết cách động viên và truyền cảm hứng cho những người khác. Tuy nhiên, một điểm yếu của người tuổi Thân là bạn thiếu tự tin vào bản thân và ngại ngần trước mỗi cơ hội.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10), tài vận của người tuổi Thân vượng phát vô cùng. Được quý nhân phù trợ, con giáp này được cất nhắc được làm việc ở vị trí phù hợp với khả năng hơn. Trong tháng này, những đề xuất của bạn đều được cấp trên phê duyệt. Với người làm kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để bạn thu hồi vốn từ những khoản đầu tư trước đây.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10), thần may mắn mỉm cười ban tiền vàng đầy tay, 3 con giáp sự nghiệp xán lạn, tài lộc đầy túi, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10), tài vận của người tuổi Thân vượng phát vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có suy nghĩ rất đơn giản. Họ không phải tuýp người thích lươn lẹo mà luôn thẳng thắn, không giấu được bí mật trong lòng. Tuy nhiên, đây cũng là con giáp thiếu quyết đoán, khi rơi vào tình huống rắc rối dễ bị bối rối, không có chính kiến của mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10) cho hay, đây là khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp với những người tuổi Tý. Vốn là người được ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo và tháo vát, tuổi Tý sẽ chứng minh được năng lực của mình khi có cơ hội đến.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10), thần may mắn mỉm cười ban tiền vàng đầy tay, 3 con giáp sự nghiệp xán lạn, tài lộc đầy túi, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10) cho hay, đây là khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp với những người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã mạnh mẽ, quyết đoán, họ là người có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Họ là người có tính đa nghi, dù là việc gì, trước khi thực hiện họ thường tính toán đâu ra đấy và chỉ bắt tay vào làm khi đã cầm chắc thắng lợi.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10) cho biết, người tuổi Dần công việc suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt. Đối với công việc kinh doanh, tuổi Dần có thể mở ra mô hình mới, tiếp tục kiếm tiền một cách thuận lợi. Nếu duy trì cách làm việc chỉn chu và chăm chỉ chắc chắn sẽ thành công trong sự nghiệp và hưởng sự giàu có.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10), thần may mắn mỉm cười ban tiền vàng đầy tay, 3 con giáp sự nghiệp xán lạn, tài lộc đầy túi, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Tử vi 2 ngày cuối tuần (1/10 - 2/10) cho biết, người tuổi Dần công việc suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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