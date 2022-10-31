Dự đoán ngày (1/11) “Tài lộc lao dốc” 3 con giáp nên cẩn trọng trong tiền bạc đề phòng có kẻ hãm hại.

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 08:10

Tài chính thất thoát trong ngày (1/11) 3 con giáp này nên đề phòng tiểu nhân.

Tuổi Hợi

Dự đoán ngày (1/11) “Tài lộc lao dốc” 3 con giáp nên cẩn trọng trong tiền bạc đề phòng có kẻ hãm hại. - Ảnh 1

Vận trình tài lộc trong ngày (1/11) lao đao, dễ lâm vào tình cảnh bế tắc. Mặc dù có tiền nhưng lại chẳng thể giữ nổi trong tay

Ảnh minh họa: Internet

Hợi gặp Thiên Quan chiếu mệnh nên công việc hôm nay khó như ý muốn. Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy chưa thể cáng đáng được mọi việc. Hôm nay hãy an phận, đừng tranh giành, đừng đụng chạm đến giấy tờ, pháp luật vì bạn sẽ gặp bất lợi.

Vận trình tài lộc trong ngày (1/11) lao đao, dễ lâm vào tình cảnh bế tắc. Mặc dù có tiền nhưng lại chẳng thể giữ nổi trong tay. Ngoài sự may mắn thì còn cần cả sự tỉnh táo nữa, nếu bạn không đủ nhạy bén thì rất dễ mất tiền oan.

Thổ Thủy tương khắc khiến gia đình của bản mệnh gặp trục trặc, vợ chồng có lúc cơm không lành canh không ngọt. Bạn yếu đuối trong chuyện tình cảm, bạn luôn cố gắng tạo dựng cho mình vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ để che giấu điều đó.

Tuổi Mùi

Dự đoán ngày (1/11) “Tài lộc lao dốc” 3 con giáp nên cẩn trọng trong tiền bạc đề phòng có kẻ hãm hại. - Ảnh 2

Vận trình thời vận  trong ngày (1/11) không như ý nguyện. Bạn sẽ gặp chút khó khăn do đồng nghiệp ganh tị tìm cách hãm hại.

 Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi có tiến triển. Bạn dành hết thời gian của mình cho công việc nên luôn đạt được kết quả tốt. Điều này giúp con giáp ghi điểm với lãnh đạo và mở ra con đường thăng tiến. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp chút khó khăn do đồng nghiệp ganh tị tìm cách hãm hại.

Tài vận: Vận trình thời vận  trong ngày (1/11) không như ý nguyện. Tỷ Kiên xuất hiện khiến người tuổi này không thể tập trung hoàn thành những công việc của mình và đánh mất niềm tin với khách hàng. Nếu không muốn sự việc lặp đi lặp lại, bạn nên cẩn trọng hơn trong từng mối quan hệ hợp tác. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tâm đầu ý hợp. Bạn và người yêu luôn thấu hiểu nhau trong mọi vấn đề. Trong công việc dù gặp khó khăn gì bạn cũng có thể chia sẻ cho đối phương và lắng nghe lời khuyên từ họ. Điều này khiến cả hai ngày càng yêu thương nhau hơn.

Tuổi Thân

Dự đoán ngày (1/11) “Tài lộc lao dốc” 3 con giáp nên cẩn trọng trong tiền bạc đề phòng có kẻ hãm hại. - Ảnh 3

Tử vi trong ngày (1/11) cho thấy người tuổi Thân vận thế bình thường, phải độc lập hơn, đừng ngồi lê đôi mách. Tài lộc hôm nay tương đối kém

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (1/11) cho thấy người tuổi Thân vận thế bình thường, phải độc lập hơn, đừng ngồi lê đôi mách.

Tình duyên: Cũng nên có sự tế nhị, đừng hỏi han tình hình riêng tư của đối phương, điều này sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy khó xử mà thôi. 

Công việc: Ở nơi làm việc đừng nghe gió nói mưa, phải có năng lực suy nghĩ độc lập của bản thân, đặc biệt đừng tham gia thị phi, thành thật nâng cao năng lực của bản thân là cách tốt nhất. 

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tương đối kém, đừng tiêu xài phung phí, bạn phải hình thành thói quen tiết kiệm. 

Sức khỏe: Nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để bản thân suy kiệt vì làm việc quá hao sức.

  

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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