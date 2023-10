"Thời tới cản không kịp" 3 con giáp "Đậm đà tài lộc" trong cuối tuần sau (4-5-6/11).

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo trong cuối tuần sau (4-5-6/11) mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong cuối tuần sau (4-5-6/11) mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Người tuổi này có khả năng đạt được những bước phát triển mới trong công việc. Tử vi cho biết, bạn chỉ cần giữ được sự chăm chỉ là có thể sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc sáng rực. Con giáp này có nguồn thu nhập cao nên chẳng cần lo nghĩ nhiều tới chuyện tiền nong trong ngày thứ Ba.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chẳng mấy tốt đẹp. Mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi có khả năng rạn nứt cao do những bất đồng trong quan điểm sống.

Tuổi Thìn

Trong cuối tuần sau (4-5-6/11) của Thìn may mắn có Thực Thần chiếu cố. Tài vận khởi sắc, phát đạt, lộc ăn uống nhiều hơn trong cuối tuần sau. Ảnh minh họa: Internet

Trong cuối tuần sau (4-5-6/11) của Thìn may mắn có Thực Thần chiếu cố nên những bạn làm công việc tự do, có nghề tay trái thì sẽ ăn nên làm ra. Đi xa về gần đều có người phù hộ bình an, công việc thuận lợi may mắn hơn những người xung quanh, lúc nào cũng có lộc vào đều đều.

Tài vận khởi sắc, phát đạt, lộc ăn uống nhiều hơn trong cuối tuần sau (4-5-6/11). Hơn nữa con giáp này rất khéo léo tận dụng những mối quan hệ xã giao để giúp cho công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn để kiếm tiền chứ không hề vụng ăn nói như người khác vẫn nghĩ.

Tình cảm có tiến triển tốt hơn mọi ngày vì Hỏa sinh Thổ. May mắn là người ấy luôn hiểu và chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Gia đình là nơi mang lại bạn thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn, vượt qua những khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm