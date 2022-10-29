Đúng 4 giờ chiều nay (29/10), 3 con giáp Thần Tài trợ duyên, lộc đến ào ào như nước, đón ‘cơn mưa’ bạc vàng trong ngày, tích thêm phúc khí, phúc báo hậu hĩnh về sau

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 09:28

Đúng 4 giờ chiều nay (29/10), 3 con giáp được Thần Tài trợ duyên, giàu sang khỏi phải bàn cãi, cuộc sống thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Đúng 4 giờ chiều nay (29/10), công danh sự nghiệp của bản mệnh bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Ngọ cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Ngo phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Ngọ có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

Đúng 4 giờ chiều nay (29/10), 3 con giáp Thần Tài trợ duyên, lộc đến ào ào như nước, đón ‘cơn mưa’ bạc vàng trong ngày, tích thêm phúc khí, phúc báo hậu hĩnh về sau - Ảnh 1
Con giáp Ngọ làm 1 được 10. Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân vận khá vượng. Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

Tuổi Dần

Tử vi có nói, bản mệnh tuổi Dần được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ.

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh cuối năm nay sẽ là thời điểm thích hợp để đầu tư sinh lời. Mối nhân duyên của tuổi Dần mở ra những bước tiến tích cực, không quá éo le, đau khổ, có lẽ bởi sự hài hước, vô tư mà con giáp này luôn gặp được những người như bản thân mong ước.

Đúng 4 giờ chiều nay (29/10), 3 con giáp Thần Tài trợ duyên, lộc đến ào ào như nước, đón ‘cơn mưa’ bạc vàng trong ngày, tích thêm phúc khí, phúc báo hậu hĩnh về sau - Ảnh 2
Tuổi Dần ăn nên làm ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuy là năm tuổi nhưng họ có được ưu điểm hơn người là giác quan thứ 6 mẫn tiệp, mau lẹ. Bởi thế mà đứng trước bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp. Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác.

Tuổi Tý

Bản mệnh người tuổi Tý được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Tử vi hôm nay (29/10), con giáp này ít gặp khó khăn về kinh tế trong cuộc sống nhưng tính tình đa sầu, đa cảm lại thêm tính tình thất thường nên khổ tâm khó nói, nếu buông bỏ được lối suy nghĩ tiêu cực này, con giáp này sẽ rất dễ thành công.

Người tuổi Tý làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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