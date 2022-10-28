2 ngày cuối tuần này (29 - 30/10), tổ tiên soi sáng, 3 con giáp này đón vận may TƯNG BỪNG, làm ăn trúng mánh, tiền vào tới tấp, cơ hội xây nhà lầu xe hơi, vi vu du lịch khắp mọi miền

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 21:38

Tử vi 3 con giáp được hưởng phúc lộc tổ tiên, giàu có không ngừng, cơ hội trúng số, đổi đời đến gần.

Tuổi Tỵ

2 ngày cuối tuần này (29 - 30/10) người tuổi Tỵ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.

Bạn đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

2 ngày cuối tuần này (29 - 30/10), tổ tiên soi sáng, 3 con giáp này đón vận may TƯNG BỪNG, làm ăn trúng mánh, tiền vào tới tấp, cơ hội xây nhà lầu xe hơi, vi vu du lịch khắp mọi miền - Ảnh 1
Con giáp Tỵ được tổ tiên ban lộc. Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, bạn có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng, bạn sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi quan tâm đến thành công hay thất bại, cũng như danh vọng và tài lộc. Bạn luôn muốn có tiếng cười cuối cùng, bạn luôn muốn thắng lớn. Tuy nhiên, bạn sẽ không vội vàng thành công nhanh chóng, bạn sẽ luôn kiểm soát được tỷ lệ của mình, và bạn sẽ luôn là kẻ bất khả chiến bại.

2 ngày cuối tuần này (29 - 30/10), ngôi sao tài lộc sẽ chiếu sáng, người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn được dự báo sẽ có vận may, tiền bạc đến không thể ngăn cản, và bạn sẽ rất giàu có. Bạn không chỉ có khả năng kiếm tiền mà còn rất giỏi kiếm tiền bằng tiền. Hãy tin rằng bạn sẽ ngày càng giàu có và mạnh mẽ hơn.

2 ngày cuối tuần này (29 - 30/10), tổ tiên soi sáng, 3 con giáp này đón vận may TƯNG BỪNG, làm ăn trúng mánh, tiền vào tới tấp, cơ hội xây nhà lầu xe hơi, vi vu du lịch khắp mọi miền - Ảnh 2
Con giáp Mùi kiếm tiền mạnh mẽ vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dầni vốn có tính cách liều lĩnh, không sợ thất bại. Con giáp này bên ngoài hiền lành bên trong mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng có thể cứng rắn đối đầu, không sợ thất bại. Tuổi Dần có thể vượt qua những thử thách trước mắt chỉ cần có sự quyết tâm mạnh mẽ.

Người tuổi Dần một khi đã đặt ra mục tiêu hay có sở thích nào đó cần theo đuổi thì sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất để bản thân không phải nuối tiếc.

2 ngày cuối tuần này (29 - 30/10), tuổi Dần được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.

Bước sang tháng mới, công việc của tuổi Dần có sự chuyển biến đáng kể, con giáp này có cơ hội khẳng định mình, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở.

Tuổi Dần có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp. Áp lực công việc giảm xuống giúp bản mệnh thoải mái, thư thái hơn, làm gì cũng nhanh chóng đạt kết quả tốt.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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3 con giáp sau đây được dự báo có cuộc sống đổi đời đổi vận bất ngờ, cuộc sống thăng tiến không ngừng.

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