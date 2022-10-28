2 ngày cuối tuần này (29/10 - 30/10), ai đen mặc ai, 3 tuổi lội ngược dòng đỏ như son, Thần Tài thả hũ vàng to đùng, nhắm mắt có tiền tỷ, nghèo mấy cũng sung sướng

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 21:13

3 con giáp sau đây dù trong khó khăn vẫn vươn lên, cuộc sống có nhiều biến chuyển, ngày càng thăng hoa.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ thường được biết đến với tính cách hiền lành, nhã nhặn nhưng cũng cương nghị và thực tế. Con giáp này sống khá thực dụng, không mơ mộng cũng như không quá tham vọng. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, vấp ngã, họ cũng không ngừng vươn lên.

2 ngày cuối tuần này (29/10 - 30/10),, tài lộc của người tuổi Thân vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng. Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước.

2 ngày cuối tuần này (29/10 - 30/10), ai đen mặc ai, 3 tuổi lội ngược dòng đỏ như son, Thần Tài thả hũ vàng to đùng, nhắm mắt có tiền tỷ, nghèo mấy cũng sung sướng - Ảnh 1
Con giáp Thân đầy ý chí, bản lĩnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất có bản chất trung thành và vô cùng đáng tin cậy. Đa số những người tuổi Tuất đều có tính tình thẳng thắn, thật thà, luôn muốn giúp đỡ những người xung quanh. Ngay cả khi bản thân mình gặp phải điều xui xẻo, tuổi Tuất cũng sẽ tự mình vượt qua mà không dựa dẫm bất cứ ai. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng là người rất siêng năng, biết nhìn ra trông rộng và luôn mong ước mình sẽ có cuộc sống đầy đủ, sung túc về sau.

2 ngày cuối tuần này (29/10 - 30/10), tuổi Tuất không được đầy đủ và may mắn như những người khác, nhưng họ không phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên bằng mọi giá. Con giáp này đang được sở hữu mọi thứ trọn vẹn, cuộc sống thăng hoa đến bất ngờ.

2 ngày cuối tuần này (29/10 - 30/10), ai đen mặc ai, 3 tuổi lội ngược dòng đỏ như son, Thần Tài thả hũ vàng to đùng, nhắm mắt có tiền tỷ, nghèo mấy cũng sung sướng - Ảnh 2
Tuổi Dậu ngày càng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người chẳng may bị vấp ngã thì cuộc đời sẽ trượt dài, nhưng với tuổi Tuất, sau một lần thất bại họ lại có được kinh nghiệm quý báu, nhờ vậy mà cuộc sống được đầy đủ, sự nghiệp thành công rực rỡ, dù nghèo cách mấy cũng trở thành người có tài sản.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu vốn thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng. Họ là một trong những con giáp sở hữu phẩm chất tốt đẹp. Khi sinh ra, người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên ít ốm đau bệnh tật.

Người tuổi này xuất thân trong gia đình không mấy giàu sang. Họ biết thích nghi với hoàn cảnh và không ngừng cố gắng vươn lên.

2 ngày cuối tuần này (29/10 - 30/10), con giáp này rất bền gan vững chí. Họ học hỏi từ những thất bại, tích lũy kinh nghiệm để ngày một vững vàng hơn trong công việc. Thời gian tới, họ ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, chuyển bại thành thắng. Người tuổi này có thể nắm giữ vị trí cao tại nơi mình làm việc. Một số khác sẽ chuyển hướng, mở công ty, cơ sở kinh doanh và trở thành giám đốc, ông/bà chủ lớn.

Vì vậy, người tuổi Dậu dẫu khó khăn cũng đừng nản lòng. Hãy tâm niệm rằng nghèo khó chỉ là nhất thời. Hậu vận, con giáp này ắt được hưởng cuộc sống sung túc như mong đợi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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