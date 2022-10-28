Tử vi ngày mới (29/10), trời cho trúng quả đậm, 3 con giáp liên tiếp gặt hái thành công, tay trái cầm vàng, tay phải cầm bạc, không trúng số cũng giàu cũng sang

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 16:12

Tử vi ngày mới (29/10), 3 con giáp chính là những người may mắn nhất để có thể gặt hái thành công, mọi sự như ý.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thuộc những con giáp càng già càng vận đỏ như son, phát tài phát lộc. Con giáp này chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ song ít khi đạt được thành công từ những năm trẻ tuổi.

Theo tử vi ngày mới (29/10) tuổi Sửu sẽ rất may mắn khi được Thần Tài trợ giúp. Không chỉ buôn may bán đắt mà con giáp này còn có con đường thăng tiến không ai bằng.

Tuy nhiên, có một điều tuổi Sửu cần đặc biệt lưu tâm để không làm hoang phí lộc trời ban, đó là cách chi tiêu của con giáp này. Những chú Trâu có thể rất may mắn kiếm được nhiều tiền song bản mệnh lại sử dụng tiền không hiệu quả.

Tử vi ngày mới (29/10), trời cho trúng quả đậm, 3 con giáp liên tiếp gặt hái thành công, tay trái cầm vàng, tay phải cầm bạc, không trúng số cũng giàu cũng sang - Ảnh 1

Theo tử vi ngày mới (29/10) tuổi Sửu sẽ rất may mắn khi được Thần Tài trợ giúp. Không chỉ buôn may bán đắt mà con giáp này còn có con đường thăng tiến không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Hãy cân đối chi tiêu trong thời gian này để có khoản tiết kiệm khi đang được trời phật phù hộ. Nếu thấy thích hợp bản mệnh có thể tiến hành đầu tư, nhưng không nên dồn vốn quá lớn, đề phòng bất trắc.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy. Họ sống chân thành với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ nếu thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này còn được biết đến bởi sự kiên trì, không vì khó khăn mà nản lòng, nhụt chí.

Tử vi ngày mới (29/10), con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có tầm nhìn xa và thường có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà những người khác trong nhìn ra.

Tử vi ngày mới (29/10), trời cho trúng quả đậm, 3 con giáp liên tiếp gặt hái thành công, tay trái cầm vàng, tay phải cầm bạc, không trúng số cũng giàu cũng sang - Ảnh 2
Tử vi ngày mới (29/10), con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều. Người tuổi Tuất hãy nhớ rằng cơ hội đi liền với thách thức. Giữ tinh thần và cẩn trọng trong công việc, họ sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

Tuổi Thân

Thân cũng là một trong những con giáp vượng tài chính. Tử vi ngày mới (29/10) vận trình tài lộc không ngừng tiến bước nhờ cát tinh chiếu mệnh, ra tay giúp đỡ trong những lúc cần có sự tỉnh táo.

Những cơ hội kiếm tiền trong ngày này đến với con giáp này dễ dàng hơn, sẽ là một ngày cực kì vượng của bạn khi mọi nguồn đầu tư đều đáp trả bằng những con số lợi nhuận hậu hĩnh.

Người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn, tiền tài vào như thác đổ, những khoản chi tiêu, nợ nần trước đó được giải quyết thuận lợi, nhân lúc tài chính rủng rỉnh hãy để ra một phần tích lũy cho bản thân đi nhé!

Đối với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập từ lương cứng bạn có thêm cả thu nhập từ những công việc tay trái, mặc dù là nguồn thu phụ nhưng cũng đủ để bản mệnh chi tiêu, bù đắp cho những khoản cấp bách, giải tỏa áp lực về tài chính.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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