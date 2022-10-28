Đúng 3 giờ chiều mai (5/10 âm lịch), sao Kế Đô xuất hiện, 3 con giáp ‘hứng xô’ tiền của, may mắn tràn về, cuộc sống lên hương trong chớp mắt, giàu chưa từng có

Trong công việc, con giáp tuổi này luôn tỏ ra cẩn trọng, có nhãn quan tinh tường. Người tuổi này có vận quý nhân vượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thường được quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi 12 con giáp , những người tuổi Tỵ có thế mạnh cả về ngoại hình lẫn tài năng. Họ được biết đến là những người tốt bụng, bao dung và nhân hậu.

Đến khoảng giữa tháng, con giáp tuổi Tỵ làm công ăn lương có thể nhận thêm cơ hội, dự án công việc. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có nhiều khách hàng thân thiết. Không những thế, họ có cơ hội mở rộng công việc kinh doanh, giấc mơ phát tài sắp trở thành hiện thực.

Đúng 3 giờ chiều mai (5/10 âm lịch), con giáp tuổi Tỵ thoát khỏi vận xui, tài vận hanh thông, tiền bạc không thiếu. Công việc của họ gần đây tuy gặp trắc trở nhưng họ đã bình tĩnh, từng bước giải quyết các vấn đề.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của Dậu đúng 3 giờ chiều mai (5/10 âm lịch) không cần phải bận tâm. Vì bạn đã có quý nhân đứng sau chống lưng do vận mệnh sao Kế Đô tỏa sáng, mỗi lần khó khăn là lại ra mặt giúp vượt qua dễ dàng. Trời sinh bạn thông minh, lanh lợi lại ăn nói khéo léo được lòng người khác nên sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Nhất là trong thời gian sắp tới, lộc lá sẽ tìm đến bạn, tha hồ vùng vẫy, tiêu xài thoải mái không cần lo nghĩ. Bên cạnh đó nhờ ăn ở hiền lành, khi gặp nạn, bạn đều vượt qua không ảnh hưởng đến tinh thần hay tiền bạc. Thời điểm này bạn nên chú trọng sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, hãy dành thời gian nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Sự nghiệp của Dậu đúng 3 giờ chiều mai (5/10 âm lịch) không cần phải bận tâm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh nhanh nhạy. Họ là những người thích sự tự do, thoải mái, không thích sự gò bó. Đây cũng là con giáp gặp nhiều may mắn đúng 3 giờ chiều mai (5/10 âm lịch).

Ngọ được trời phật phù hộ giúp tài lộc dồi dào. Bản mệnh sẽ thoát khỏi những khó khăn đang phải đương đầu, vận trình thêm nhiều điểm sáng.

Những chú Ngựa, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng sẽ dư dả, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Người làm công ăn lương được cấp trên ưu ái khi phát huy được hết năng lực. Họ hoàn toàn có cơ hội được thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Hãy kiên trì với mục tiêu mình đã để ra. Sự thông minh, nhanh nhạy sẽ giúp tuổi Ngọ xuất sắc vượt qua những thử thách.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm