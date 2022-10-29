Tử vi hôm nay (5/10 âm lịch), đích thị là con cưng Thần Tài, 3 con giáp số đỏ như son, tiền tài ào ào vào túi, công việc lên nhanh như diều gặp gió, hậu vận sung sướng đủ đường

Tử vi hôm nay (5/10 âm lịch), người tuổi Thìn được trời ban sức khỏe dồi dào, quanh năm không ốm đau bệnh tật. Đặc biệt trên con đường công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Người tuổi Thìn được biết đến với tính cách thẳng thắn nhưng hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, người tuổi Thìn rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc hôm nay không thể nào không nhắc tới người tuổi Dậu . Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, mạnh mẽ vững gan bền chí và không bao giờ ngại khó ngại khổ.

Họ có được ưu điểm hơn người là giác quan thứ 6 mẫn tiệp, mau lẹ. Bởi thế mà đứng trước bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp. Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác.

Con giáp Dậu dễ bề thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Các con giáp tuổi Dậu luôn chính trực công minh và đôi xử công bằng, nhiệt tình giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn mà không đòi hỏi được báo đáp đền ơn. Vì lẽ đó mà tử vi hôm nay (5/10 âm lịch), những cá nhân được người tuổi Dậu “cứu viện” trong cảnh khốn khó đều một lòng giúp đỡ và chỉ đường cho thần may mắn tới gõ cửa nhà con giáp này.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất mạnh mẽ, táo bạo khi theo đuổi lý tưởng và ước mơ của mình. Họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ mục tiêu, ngay cả khi bị coi thường, chịu ứng áp lực, khó khăn trong suốt quá trình phấn đấu.

Dù thế nào, con giáp tuổi Dần vẫn sẽ kiên định với mục tiêu của mình, kiên định với ý định ban đầu và không tiếc công sức, tiền bạc để đầu tư cho lý tưởng mà mình đã muốn theo đuổi.

Tử vi hôm nay (5/10 âm lịch), cuộc đời người tuổi Dần khi còn trẻ vất vả về phía gia đình nhưng sau khi thành gia lập thất, tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, sự nghiệp hanh thông, công việc của con giáp này phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng, cuộc sống phía trước cũng đầy hứa hẹn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm