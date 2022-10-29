Dự đoán tử vi ngày mai (30/10/2022), 3 con giáp hốt sạch lộc trời, tài khoản nhảy số liên tục, kiếp này đã định giàu sang

Dự đoán tử vi ngày mai (30/10/2022), nhờ có Quý nhân Thần tài độ mệnh 3 con giáp này sẽ ngày càng phất lên.

Tuổi Tý Tử vi 12 con giáp cho biết, con giáp tuổi Tý là người có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Khi còn là nhân viên, nếu được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, bản mệnh chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, con giáp này cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi. Ngày mai (30/10/2022), nhờ sự khéo léo trong giao tiếp, cộng thêm thiên phú kinh doanh vốn có, người tuổi Tý sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn. Cuối cùng trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc hoặc một doanh nhân giỏi, kiếm được nhiều tiền.

Nhờ sự khéo léo trong giao tiếp, cộng thêm thiên phú kinh doanh vốn có, người tuổi Tý sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sách tử vi - tướng số viết rằng, khi nói về về người tuổi Sửu, người ta thường nghĩ đến con giáp chân chất, thích bình lặng nhưng thực chất đây là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Song, tuổi Sửu lại dễ mềm lòng và tin người nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến mất của, hao tài. Để làm nên nghiệp lớn, người tuổi Sửu tốt nhất chỉ nên kinh doanh một mình, tránh chung đụng, góp vốn với người xa lạ lẫn thân quen. Con giáp này không chỉ thông minh hơn người bình thường rất nhiều mà bản mệnh còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Vậy nên dù chỉ có một mình, người tuổi Sửu cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

Để làm nên nghiệp lớn, người tuổi Sửu tốt nhất chỉ nên kinh doanh một mình, tránh chung đụng, góp vốn với người xa lạ lẫn thân quen - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Thân có tính cách thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, bản mệnh cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần những người cầm tinh con Rồng đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người. Ngày mai (30/10/2022), người tuổi Thân đã vượt nhiều gian nan, thử thách trong thời gian qua sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp tuổi Thân dự đoán sẽ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Bản mệnh nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc. Con giáp tuổi Thân dự đoán sẽ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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