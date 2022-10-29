Dự đoán tử vi ngày (1-2/11) 3 con giáp "Sự nghiệp phất phới, tài lộc ập tới". Thời điểm hợp lý để đầu tư, mua bán

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 12:47

3 con giáp bắt đầu khởi chạy tháng mới với vô vàng may mắn, tài lộc bao vanh. Đây là thời điểm thích hợp cho mọi dự định.

Tuổi Thân

Dự đoán tử vi ngày (1-2/11) 3 con giáp 'Sự nghiệp phất phới, tài lộc ập tới'. Thời điểm hợp lý để đầu tư, mua bán - Ảnh 1

Dự đoán tử vi ngày (1-2/11) là ngày ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm của tuổi Thân có những biến chuyển tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi ngày (1-2/11) là ngày ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm của tuổi Thân có những biến chuyển tích cực. Con giáp này có đào hoa nở rộ, nhân duyên đang rất rộng mở. Hạnh phúc vốn không cần tìm đâu quá xa, rất có thể người bạn tìm kiếm lại vẫn luôn ở gần bên bạn.

Đường công danh sự nghiệp cũng tiến triển rất tốt. Con giáp này cần tập trung để giải quyết nhanh chóng. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bản mệnh tự tin rằng mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tuổi Dần 

Dự đoán tử vi ngày (1-2/11) 3 con giáp 'Sự nghiệp phất phới, tài lộc ập tới'. Thời điểm hợp lý để đầu tư, mua bán - Ảnh 2

Là con giáp phát tài được dự đoán tử vi ngày (1-2/11). Dựa vào bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, bạn hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công.  Ảnh minh họa: Internet

 

Là con giáp phát tài được dự đoán tử vi ngày (1-2/11). Dựa vào bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, bạn hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. 

Vì thế, người làm công ăn lương hãy giữ vững định hướng của mình. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao. Thậm chí, một số người còn được nhận thêm khoản thưởng nóng khích lệ.

 

Phương diện tài lộc của người làm kinh tế cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư dả.

 

Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Mão 

Dự đoán tử vi ngày (1-2/11) 3 con giáp 'Sự nghiệp phất phới, tài lộc ập tới'. Thời điểm hợp lý để đầu tư, mua bán - Ảnh 3

Tử vi dự đoán tử vi ngày (1-2/11) vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra không được hanh thuận. Vận trình tài lộc tiến triển vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán tử vi ngày (1-2/11) vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra không được hanh thuận. Mọi thứ trong công việc không phải lúc nào cũng duy trì được sự ổn định do tác động của nhiều yếu khách quan và chủ quan. Chính vì vậy, đây không phải là thời điểm để bản mệnh thực hiện những kế hoạch lớn và quan trọng. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tiến triển vượng phát. Dự đoán, lộc làm ăn liên tục ập tới giúp cho con giáp nhà “thuận buồm xuôi gió” trên con đường đầu tư, kinh doanh tài chính của mình. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm buồn chán và ảm đạm. Các cặp đôi yêu nhau vô tình gặp phải những mâu thuẫn, hiểu lầm trong đáng có vì gặp đào hoa xấu trong ngày. Những xung đột có thể trở nên gay gắt nếu cả hai không ai chịu nhường ai khi giải quyết vấn đề.  

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng hôm nay (5/10 âm lịch), Ngọc Hoàng điểm tên, 3 con giáp Tiền - Tình - Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, may mắn trúng cả tỷ, phước phần trời cho ung dung thăng tiến

Đúng hôm nay (5/10 âm lịch), Ngọc Hoàng điểm tên, 3 con giáp Tiền - Tình - Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, may mắn trúng cả tỷ, phước phần trời cho ung dung thăng tiến

Đúng hôm nay (5/10 âm lịch), 3 con giáp không may cũng hên, tiền - tình - tài đều đỏ rực rỡ, cuộc đời sớm muộn cũng lên hương.

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