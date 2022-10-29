Đúng hôm nay (5/10 âm lịch), Ngọc Hoàng điểm tên, 3 con giáp Tiền - Tình - Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, may mắn trúng cả tỷ, phước phần trời cho ung dung thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 07:47

Đúng hôm nay (5/10 âm lịch), 3 con giáp không may cũng hên, tiền - tình - tài đều đỏ rực rỡ, cuộc đời sớm muộn cũng lên hương.

Tuổi Mão

Tài lộc của người tuổi Mão có dấu hiệu khởi sắc đúng hôm nay (5/10 âm lịch), dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi.

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực. Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Mão sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Đúng hôm nay (5/10 âm lịch), Ngọc Hoàng điểm tên, 3 con giáp Tiền - Tình - Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, may mắn trúng cả tỷ, phước phần trời cho ung dung thăng tiến - Ảnh 1
Con giáp Mão có nhiều đổi thay bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm mà tuổi Mão cần tập trung phát triển chính là tháng 12. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn.

Tuổi Thìn

Xem tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay (5/10 âm lịch) sự nghiệp gặp nhiều may mắn, Thìn có sự tương trợ cho các mối quan hệ của con giáp này phát triển hài hòa, tốt đẹp. Thực ra bạn chưa từng hi vọng vào bất kì mối quan hệ nào nhưng chính bạn cũng ngạc nhiên về những điều mà bạn nhận được.

Tình hình tài chính hôm nay cũng mang đến tin vui cho bạn, khó khăn dường như đã đi qua nhường bước cho cuộc sống tốt đẹp đi lên; nhiều người may mắn hơn nhận được sự hỗ trợ đến từ gia đình và người thân.

Đúng hôm nay (5/10 âm lịch), Ngọc Hoàng điểm tên, 3 con giáp Tiền - Tình - Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, may mắn trúng cả tỷ, phước phần trời cho ung dung thăng tiến - Ảnh 2
Con giáp Thìn càng khó khăn càng tấn tới. Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe ngày này mang đến nhiều điều tích cực cho bạn, nhờ có sức khỏe tốt mà bạn thực thi được các kế hoạch còn dang dở, tham gia vào các cuộc vui với bạn bè.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ sẽ gặt hái rất nhiều may mắn trong khoảng thời gian tới đây. Họ là người mạnh mẽ và có tiềm năng vô hạn.

Họ luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân. Tập trung làm tốt công việc của mình, con giáp này có thể đạt được những thành tựu đúng như mong đợi.

Đúng hôm nay (5/10 âm lịch), với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Thân tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp.

Đó có thể là một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Thân là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi Thân hoàn toàn có cơ hội trở thành con giáp phát tài. Tình hình tài chính của bạn sẽ sớm có dấu hiệu phát triển tích cực do chuyện tiền bạc được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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