Dự đoán 3 con giáp vào ( 2-3/11) đáng báo động ”Tài lộc hao hụt” tiền tài giảm sút.

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 08:16

Trong những ngày đầu tháng 11 nhất là vào 2 ngày (2-3/11) 3 con giáp này không nên chi tiêu quá nhiều càng không nên có ý định làm ăn buôn bán.

Tuổi Dần

Dự đoán 3 con giáp vào ( 2-3/11) đáng báo động ”Tài lộc hao hụt” tiền tài giảm sút. - Ảnh 1

Tử vi giáp vào ( 2-3/11) cho thấy, vận trình công việc của tuổi Dần có nhiều vấn đề phát sinh. Vận trình tài lộc khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi giáp vào ( 2-3/11) cho thấy, vận trình công việc của tuổi Dần có nhiều vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, con giáp này không chịu khuất phục và sẽ tìm được giải pháp tốt nhất. Đồng nghiệp cũng không thể giúp đỡ được nhiều, bản mệnh chỉ có thể dựa vào bản thân.

Tài vận: Vận trình tài lộc khó khăn. Con giáp chịu ảnh hưởng của Thiên Ấn soi chiếu nên tài chính có thể bị hao hụt vì những vấn đề phát sinh. Tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng vì thời gian tới sẽ có cơ hội làm ăn giúp bạn bù lại khoản ngân sách bị hao hụt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm cô đơn. Cuối tuần nhiều người hẹn hò, đi chơi hay bên gia đình nhưng con giáp phải trải qua một mình nên cảm giác rất đơn độc. Bạn có thể mở một bộ phim hay đọc một cuốn sách để không còn cảm thấy nhàm chán. 

Tuổi Sửu

Dự đoán 3 con giáp vào ( 2-3/11) đáng báo động ”Tài lộc hao hụt” tiền tài giảm sút. - Ảnh 2

Tử vi giáp vào ( 2-3/11) đáng báo động cho thấy người tuổi Sửu vận thế không mấy sáng sủa, chưa gặp được cơ may, đừng nản chí. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi giáp vào ( 2-3/11) đáng báo động cho thấy người tuổi Sửu vận thế không mấy sáng sủa, chưa gặp được cơ may, đừng nản chí.

Tình duyên: Vận trình tình cảm bình thường, có người chỉ là khách qua đường trong cuộc sống của bạn, đừng kỳ vọng vào những người không phù hợp, hãy để họ ra đi.

Công việc: Công việc hôm nay không mấy suôn sẻ, chưa tìm được công việc ưng ý thì không nên từ chức ngay, dù sao bây giờ tính cạnh tranh rất cao, rất có thể sẽ gặp khó khăn khi tìm một công việc phù hợp.

Tài lộc: Phải biết sử dụng những nguồn tài nguyên xung quanh mình để tạo ra của cải, tập trung vào các lĩnh vực khác, chẳng hạn như công việc phụ.

Sức khỏe: Tạm ổn, không được ăn đồ để qua đêm quá thường xuyên. 

Tuổi Ngọ

Dự đoán 3 con giáp vào ( 2-3/11) đáng báo động ”Tài lộc hao hụt” tiền tài giảm sút. - Ảnh 3

Kiếp Tài chiếu mệnh dự báo công việc của Ngọ trong ngày ( 2-3/11) đáng báo động, không như ý. Thận trọng trong những chuyện liên quan tới tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài chiếu mệnh dự báo công việc của Ngọ trong ngày ( 2-3/11) đáng báo động, không như ý. Hội buôn bán nhớ cẩn thận khách hàng gian xảo, dễ có xích mích với khách. Ai đang làm công ăn lương thì nên hạn chế ăn nói linh tinh, lo việc của mình là được rồi, đừng gây gổ với đồng nghiệp.

Ngoài ra bản mệnh cũng nên thận trọng trong những chuyện liên quan tới tiền bạc, đừng cẩu thả hay thiếu tập trung khiến cho tiền bạc thất thoát lúc nào không hay. Hôm nay không nên tiêu tiền lớn, không nên cho vay tiền, khả năng hao tài cực lớn, nên xem ngày tốt xấu để tiến hành việc quan trọng. 

Đường tình cảm đi lên nhờ cục diện Hỏa Thổ tương sinh. Tuổi này tuy thẳng tính, nóng nảy nhưng sống thật lòng, ghét nịnh bợ nên ai quen lâu sẽ thấy rất quý bạn. Những người có người thân sắp xa nhà thì sẽ được tổ tiên phù hộ, bình an trên mọi nẻo đường.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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