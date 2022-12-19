Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Tử vi ngày mai (20/12) cho thấy, người tuổi Mùi được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Bước sang ngày mai (20/12), tuổi Thân nhờ được Thiên Ấn che chở nên có một ngày làm việc năng suất. Đặc biệt những người làm về lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, truyền thông, tự do… sẽ có nhiều cơ hội giành được thành công trong ngày thứ Ba này.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên Mùi được bù đắp bằng những tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm của mình. Những người có đôi có cơ hội thể hiện tình cảm với người mình yêu thương. Bản mệnh và người ấy đều nâng niu, trân trọng mối quan hệ này nên không có điều gì ngăn cản hai người xây dựng hạnh phúc bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả những vấn đề rắc rối trước đó cũng có thể được bản mệnh tháo gỡ nhanh chóng. Với óc phán đoán nhanh nhạy của mình, tuổi Thân biết cách để xoay chuyển tình hình một cách hiệu quả nhất. Chẳng thế mà dù mọi việc có đang rối như tơ vò thì con giáp này cũng có thể tìm ra ngay cách xử lý phù hợp nhất.

Nhờ được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này có những quyết định sáng suốt trong chuyện tiền bạc. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, nên tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu.

Tuổi Mão

Trong ngày thứ Ba (20/12/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà người tuổi này còn đưa ra được những ý tưởng hay ho, hữu ích trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài hậu thuẫn nên đường tài lộc khá hanh thông. Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì hôm nay sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn. Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng trong ngày mai.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy có thời gian ở cạnh nhau, tuy chưa dài nhưng cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội làm quen, xã giao, tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!