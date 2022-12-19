Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (20/12/2022): 3 con giáp trúng được quả độc đắc, tiền thưởng lên đến 100 tỷ đồng, phất lên thành đại gia lúc nào không hay

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 22:16

Tử vi ngày mai (20/12/2022) cho thấy, những con giáp sau đây đón lộc đầy tay, như ý cát tường, cuộc sống vui vẻ sung túc.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mai (20/12) cho thấy, người tuổi Mùi được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (20/12/2022): 3 con giáp trúng được quả độc đắc, tiền thưởng lên đến 100 tỷ đồng, phất lên thành đại gia lúc nào không hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ngũ hành tương sinh nên Mùi được bù đắp bằng những tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm của mình. Những người có đôi có cơ hội thể hiện tình cảm với người mình yêu thương. Bản mệnh và người ấy đều nâng niu, trân trọng mối quan hệ này nên không có điều gì ngăn cản hai người xây dựng hạnh phúc bền chặt. 

Tuổi Thân

Bước sang ngày mai (20/12), tuổi Thân nhờ được Thiên Ấn che chở nên có một ngày làm việc năng suất. Đặc biệt những người làm về lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, truyền thông, tự do… sẽ có nhiều cơ hội giành được thành công trong ngày thứ Ba này.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (20/12/2022): 3 con giáp trúng được quả độc đắc, tiền thưởng lên đến 100 tỷ đồng, phất lên thành đại gia lúc nào không hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả những vấn đề rắc rối trước đó cũng có thể được bản mệnh tháo gỡ nhanh chóng. Với óc phán đoán nhanh nhạy của mình, tuổi Thân biết cách để xoay chuyển tình hình một cách hiệu quả nhất. Chẳng thế mà dù mọi việc có đang rối như tơ vò thì con giáp này cũng có thể tìm ra ngay cách xử lý phù hợp nhất.

Nhờ được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này có những quyết định sáng suốt trong chuyện tiền bạc. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, nên tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu.

Tuổi Mão

Trong ngày thứ Ba (20/12/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà người tuổi này còn đưa ra được những ý tưởng hay ho, hữu ích trong công việc. 

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (20/12/2022): 3 con giáp trúng được quả độc đắc, tiền thưởng lên đến 100 tỷ đồng, phất lên thành đại gia lúc nào không hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài hậu thuẫn nên đường tài lộc khá hanh thông. Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì hôm nay sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn. Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng trong ngày mai.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy có thời gian ở cạnh nhau, tuy chưa dài nhưng cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội làm quen, xã giao, tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thần Tài gõ cửa nhà đúng 0h mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp chuẩn bị rước lộc về nhà, phú quý rợp trời xanh, 99% giàu có cuối năm

Thần Tài gõ cửa nhà đúng 0h mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp chuẩn bị rước lộc về nhà, phú quý rợp trời xanh, 99% giàu có cuối năm

May mắn đến với 3 con giáp này ngay trong ngày đầu tháng Chạp, tài vận khởi sắc, tình duyên ngọt ngào, công danh viên mãn như mơ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn ngày mai tử vi con giáp ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 22 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn