Thần Tài gõ cửa nhà đúng 0h mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp chuẩn bị rước lộc về nhà, phú quý rợp trời xanh, 99% giàu có cuối năm

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 11:41

May mắn đến với 3 con giáp này ngay trong ngày đầu tháng Chạp, tài vận khởi sắc, tình duyên ngọt ngào, công danh viên mãn như mơ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ chính thức "chuyển mình" ngay thời khắc bước sang tháng Chạp - tháng cuối của năm Nhâm Dần. Công danh sự nghiệp của họ sẽ có bước phát triển tốt hơn.

Thần Tài gõ cửa nhà đúng 0h mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp chuẩn bị rước lộc về nhà, phú quý rợp trời xanh, 99% giàu có cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ mùng 1 tháng Chạp, họ mở cửa đón Thần Tài, vượng khí tăng cao, nhờ đó mà kiếm tiền tốt hơn. Cuộc sống sung túc, dư dả hơn cũng khiến người tuổi Ngọ cũng sẽ có tâm trạng tốt hơn, nói cười suốt ngày. Đối với con giáp tuổi Ngọ đôi khi thiếu tự tin sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Thời gian cuối năm này, họ sẽ không còn phải đi đường vòng để né tránh vật cản, sự nghiệp tiền tài cũng không còn đi xuống dốc nữa.

Về phương diện tình cảm, tin vui báo về cho thấy tình cảm hai người sẽ tăng nhiệt nhanh chóng. Có lẽ do không khí tươi vui của những ngày cận Tết ảnh hưởng nên hai bạn lại càng xích lại gần nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch đón Tết ấm cúng.

Tuổi Dậu

Xem tử vi tháng Chạp tuổi Dậu âm lịch, vận trình của tuổi này có nhiều điểm sáng. Gặp Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, tháng mới báo hiệu Dậu sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui.

Thần Tài gõ cửa nhà đúng 0h mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp chuẩn bị rước lộc về nhà, phú quý rợp trời xanh, 99% giàu có cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Tháng này Dậu có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ. Đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. 

Về tình cảm, các cặp đôi sớm về chung một nhà, bắt đầu chặng đường mới trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái.

Tuổi Hợi

Xem tử vi tháng Chạp tuổi Hợi âm lịch, được Tam Hợp và nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của Hợi trong tháng Chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần May Mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới.

Thần Tài gõ cửa nhà đúng 0h mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp chuẩn bị rước lộc về nhà, phú quý rợp trời xanh, 99% giàu có cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có bước tiến rõ ràng mà còn có cơ hội gặp quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

Tuổi Hợi trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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