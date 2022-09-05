Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (11/8 ÂL), Phật Bà hiển linh: 3 con giáp hưởng trọn phú quý, tình - tiền - danh một bước lên mây

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 09:44

Tử vi cho biết, 0h đêm nay (11/8 ÂL), những con giáp may mắn này được trời Phật chiếu cố nên cuộc sống thăng hoa viên mãn, thời gian tới công danh - sự nghiệp đều như mơ.

Tuổi Thìn

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (11/8 ÂL), Phật Bà hiển linh: 3 con giáp hưởng trọn phú quý, tình - tiền - danh một bước lên mây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thìn có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thìn thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (11/8 ÂL), tuổi Thìn là một trong những con giáp được thần Phật chiếu cố ban phước lành. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, tuổi Thìn có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Tuổi Mão

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (11/8 ÂL), Phật Bà hiển linh: 3 con giáp hưởng trọn phú quý, tình - tiền - danh một bước lên mây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang 11/8 ÂL này, tuổi Mão gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Từ thời điểm này trở đi, công việc của tuổi Mão diễn ra vô cùng suôn sẻ. Con giáp này sẽ được trao cho nhiều cơ hội, làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị.

Ngoài ra, được quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Mão có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc trong những tháng cuối năm.

Tuổi Thân

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (11/8 ÂL), Phật Bà hiển linh: 3 con giáp hưởng trọn phú quý, tình - tiền - danh một bước lên mây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh tuổi Thân luôn năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết. Họ là con giáp tài giỏi, sáng tạo và luôn là chủ nhân của những ý tưởng mới lạ.

kể từ ngày 11/8 ÂL trở đi sẽ là khoảng thời điểm con giáp tuổi Thân có những bứt phá ngoạn mục trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những người có ý định chuyển công việc thì đây là cơ hội tốt để họ tìm kiếm những cơ hội mới.

Bằng năng lực và sự đam mê trong công việc, họ sẽ nhanh chóng gây được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Trong khi đó, người tuổi Thân làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, gặp được bạn làm ăn uy tín. Con giáp này kiên trì, nỗ lực nên dần đạt được những thành tựu đáng nể. Cơ hội thăng tiến rộng mở với họ. Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người làm kinh doanh thì tài lộc rủng rỉnh, tiền vào như nước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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