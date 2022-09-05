Cuối ngày hôm nay (10/8 ÂL), Thần Tài rút hào bao, độ mệnh 3 con giáp thoát kiếp khổ cực, vạn sự hanh thông, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 06:56

Tử vi cho biết, cuối ngày hôm nay (10/8 ÂL), những con giáp này sẽ được cát tinh độ mệnh, đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người có chí cầu tiến, trung thực, thẳng thắn, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Con giáp này không được xuất thân trong gia đình đầy đủ vì vậy đã hình thành cho họ tính cách kiên định, không ngừng vượt lên số phận, và đặc biệt là thay đổi bản thân để tìm được những điều tốt đẹp nhất.

Cuối ngày hôm nay (10/8 ÂL), Thần Tài rút hào bao, độ mệnh 3 con giáp thoát kiếp khổ cực, vạn sự hanh thông, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, cuối ngày hôm nay (10/8 âm lịch), vận trình của tuổi Tý đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào. Gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, tâm trạng vui tươi, sức khỏe càng thêm dồi dào.

Tiến trình công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển tốt, làm việc gì cũng khá trôi chảy, nhất là nam mệnh. Quan lộ rộng mở, công danh sáng ngời, nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên lưu ý, không nên ngạo mạn, giữ đúng lời hứa kẻo hậu họa khôn lường. Sắp tới lương thưởng đều tăng, nhận khoản tiền thưởng cuối năm hậu hĩnh, xứng đáng công súc bỏ ra. Thứ Tài có thăng có trầm, không nên đầu tư quy mô lớn kẻo lạc quá sinh bi.

Tuổi Mùi

Cuối ngày hôm nay (10/8 ÂL), Thần Tài rút hào bao, độ mệnh 3 con giáp thoát kiếp khổ cực, vạn sự hanh thông, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ được Thần Tài độ mệnh vào cuối ngày hôm nay (10/8 âm lịch), người tuổi Mùi hứa hẹn vận trình hanh thông phơi phới, Chính Tài và Thứ Tài đều có thu hoạch. Đó không phải là lộc từ trên trời rơi xuống mà là công sức cố gắng suốt 1 năm miệt mài. Sự nghiệp có bước chuyển mình đột phá.

Thời điểm này dù phải gấp rút hoàn thiện nhiều công việc, dự án, song nếu sắp xếp được thời gian bản mệnh vẫn có thể thử sức với một số hạng mục đầu tư mạo hiểm thu lợi lớn. Nhưng chỉ đầu tư lấy vui thì được, ham hố quá thành ra thất bại.

Sắp tới, tình cảm xuất hiện đào hoa vượng, đại cát đại lợi, tình yêu mĩ mãn, nhân duyên khác giới tốt lành.

Riêng về mặt sức khỏe, tuổi Dần chú ý tai nạn bất ngờ, đi đứng phải hết sức thận trọng. Vô phúc liền có họa, chưa biết chuyện xui xẻo gì sẽ xảy tới, đề phòng vẫn hơn. Ngoài ra, nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, đừng làm việc quá sức kẻo mệnh chủ bệnh tật, ốm đau kéo dài.

Tuổi Dậu

Cuối ngày hôm nay (10/8 ÂL), Thần Tài rút hào bao, độ mệnh 3 con giáp thoát kiếp khổ cực, vạn sự hanh thông, làm đâu thắng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Dậu là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Tử vi nói rằng, cuối ngày hôm nay (10/8 ÂL), nhờ được nhiều sao tốt chiếu mệnh, tuổi Dậu dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để con giáp này biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát.

Dậu có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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