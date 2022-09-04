Trúng số 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (5/9 - 14/9), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền bạc đổ về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 21:39

Tử vi dự báo, 10 ngày sắp tới (5/9 - 14/9) là quãng thời gian cực thịnh với 3 con giáp sau đây, phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về ầm ầm, sắp thành đại gia đến nơi rồi!

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là những người nhanh nhẹn, khéo léo lại chăm chỉ, nỗ lực. Bên cạnh đó, họ còn thường có tính hướng ngoại mạnh mẽ, dễ gây được nhiều thiện cảm ban đầu. Tuy vậy, trên phương diện kinh tế, lợi ích, tuổi Thìn có lúc rất quyết liệt, không để ý đến nhân tình thế thái xung quanh, vì vậy không được lòng người khác, thiếu năng lực chỉ huy, gặp chuyện khó khăn ít người giúp.

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (5/9 - 14/9), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền bạc đổ về đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới đây (5/9 - 14/9), tuổi Thìn gặp được vận thế rất tốt. Từ đây đến cuối năm tài vận cũng rất thăng hoa. Trên phương diện tài chính có nhiều khởi sắc, thu được các món lợi không nhỏ. Trên phương diện sự nghiệp nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, dễ được cấp trên chú ý, cân nhắc, dẫn đến nhiều thuận lợi sau này.

Không chỉ tài lộc mà Dậu còn gặp may ở phương diện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người chung tâm ý, hiểu tâm tình, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp. Người có đôi có cặp thấu hiểu nhau, mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

Tuổi Sửu

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (5/9 - 14/9), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền bạc đổ về đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu được cát tinh hậu thuẫn nên gặp được nhiều may mắn trong 10 ngày tới đây (5/9 - 14/9). Con giáp này có quý nhân và Thần Tài chiếu cố, gạt bỏ mọi khó khăn tồn đọng trước đó.

Mọi kế hoạch diễn ra khá trôi chảy theo đúng dự tính của Sửu. Con giáp này cũng biết cách dẫn dắt người khác, ý chí mạnh mẽ nên thường giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh.

Không chỉ sự nghiệp mà tài lộc của Sửu cũng rất hanh thông. Sửu được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng nên thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Về mặt tình cảm, người tuổi Sửu đang có đối tượng hãy thử ngỏ lời với đối phương vì biết đâu họ cũng đang chờ Sửu “bật đèn xanh”.  

Tuổi Ngọ

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (5/9 - 14/9), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền bạc đổ về đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới đây (5/9 - 14/9), nếu tuổi Ngọ đang làm ăn kinh doanh thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời gian tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Đặc biệt, trong những ngày tới đây nếu tuổi Ngọ càng chăm chỉ càng phát tài cuộc sống cực kỳ hanh thông viên mãn ít ai sánh bằng. Với những người tuổi Ngọ đang làm công ăn lương chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ được cấp trên cất nhắc lên chức tăng lương tăng bổng. Nhờ đó, đường tài lộc cũng sẽ vô cùng thăng hoa.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Ngọ còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Từ đây đến cuối năm chính là quãng thời gian tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự báo đây là những con giáp giàu sang, gặp được người tốt giúp đỡ nên công việc, chuyện tình cảm hanh thông suôn sẻ, ví căng đầy trong 2 ngày (6/9 - 7/9).

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