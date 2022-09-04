Trong tuần mới này (5/9 - 11/9), 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, tiền bạc dư dôi, đổi đời lên hương

Phương diện tài lộc cũng có khởi sắc ngay từ đầu tuần. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. Con giáp này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Tuần này (5/9 - 11/9) là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Ngọ. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Tuần này là một tuần cực kỳ may mắn với người tuổi Mùi trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn đã bước qua quá khứ và tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhờ vậy mà bạn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của người khác giới.

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm giữa tuần và cuối tuần. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Nếu có kế hoạch thực hiện các công việc trọng đại trong tuần này thì trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tuần càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Hợi

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Tuổi Hợi vốn là con giáp may mắn tuần này, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Với người làm đầu tư, bạn thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Bạn hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm. Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng trong tuần đặc biệt là với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm