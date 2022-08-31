Đón tháng Trung thu rộn ràng niềm vui, 3 con giáp như nam châm hút tiền, sống sung sướng trong nhung lụa, ngập ngụa trong biển vàng

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 18:23

3 con giáp sẽ đón nhận nhiều cơ hội xuất hiện trong tháng Trung thu này, chỉ cần nhanh chóng nắm bắt ắt sẽ chuyển vận, đổi đời không xa.

Tuổi Sửu

Thần tài xuất hiện ngay trong tháng trung thu này giúp con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nghề chính lẫn nghề tay trái. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ. Công việc đầu tuần tương đối bận rộn nên tuổi Sửu cần đảm đủ sức khỏe để hoàn thành mọi việc. Bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng.

Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Tình cảm các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng.

Đón tháng Trung thu rộn ràng niềm vui, 3 con giáp như nam châm hút tiền, sống sung sướng trong nhung lụa, ngập ngụa trong biển vàng - Ảnh 1
Thần tài xuất hiện ngay trong tháng trung thu này giúp con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nghề chính lẫn nghề tay trái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong tháng 8 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Thời gian qua, con giáp này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi làm gì cũng thất bại.

Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Nhưng đừng lo, trong thời gian này, Tuổi Tỵ nhanh chóng tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm nên chẳng mấy lấy lại những gì đã mất. Bản mệnh còn được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ. 

Đón tháng Trung thu rộn ràng niềm vui, 3 con giáp như nam châm hút tiền, sống sung sướng trong nhung lụa, ngập ngụa trong biển vàng - Ảnh 2
Trong tháng 8 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong tháng trung thu này, tài lộc của tuổi Thân đã có dấu hiệu tăng tiến. Tất cả là nhờ bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm các cơ hội làm ăn để tăng nguồn thu. Trong công việc, tuổi Thân còn được thần tài và quý nhân xuất hiện chiếu cố, giúp mọi thứ trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn.

Điều quan trọng, tuổi Thân hãy vận dụng trí thông minh của mình để xây dựng một nền tảng vững chắc. Mặc dù gặp nhiều may mắn nhưng tuổi Thân vẫn nên đề phòng họa phá tài. Có kẻ xấu đang chờ bản mệnh sơ hở để lừa gạt tiền bạc.

Đón tháng Trung thu rộn ràng niềm vui, 3 con giáp như nam châm hút tiền, sống sung sướng trong nhung lụa, ngập ngụa trong biển vàng - Ảnh 3
Trong tháng trung thu này, tài lộc của tuổi Thân đã có dấu hiệu tăng tiến. Tất cả là nhờ bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm các cơ hội làm ăn để tăng nguồn thu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 19/8, trời quang mây tạnh, 3 con giáp hưởng hồng phúc trời cao, nắng tài lộc chói lóa, tiền vào từ đầu ngõ đến tận nhà

Cuối ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 19/8, trời quang mây tạnh, 3 con giáp hưởng hồng phúc trời cao, nắng tài lộc chói lóa, tiền vào từ đầu ngõ đến tận nhà

Tử vi có nói, cuối ngày hôm nay 19/8 sẽ là thời điểm cho 3 con giáp may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, tài lộc thăng hoa đáng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 8 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi ngày 28/8/2022 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục