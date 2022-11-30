Đếm ngược 24h cuối cùng của tháng 11 (30/11), 3 con giáp Thần Phật sủng ái sớm phát tài, 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, tậu xe, mua nhà bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 23:19

3 con giáp may mắn tài lộc ngập nhà, tiền vàng vô kể, liên tiếp thu hái thành công, cuộc sống thay đổi tích cực.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Mùi trời sinh thật thà, không ngừng cố gắng, giữ tinh thần thăng tiến đổi đời. Đây là con giáp không sợ khó khăn, càng gặp trở ngại càng tìm được cơ hội cho bản thân. Theo tử vi, tuổi Mùi là một trong 3 con giáp có cuộc đời bước sang trang mới. Dù thời gian qua, họ gặp nhiều khó khăn nhưng giờ đây sẽ càng vượng sắc khởi phát.

Trong thời điểm này, tuổi Mùi là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới, tuổi Mão thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Mùi đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Mùi càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Mùi sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Đếm ngược 24h cuối cùng của tháng 11 (30/11), 3 con giáp Thần Phật sủng ái sớm phát tài, 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, tậu xe, mua nhà bạc tỷ - Ảnh 1
Bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận, Mùi càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những “chú Trâu” vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua. Trong thời gian này, âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp này sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Mặc dù, Sửu đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc. Tuy nhiên, khi bước sang “thời điểm vàng” này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, Sửu thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

Con giáp tuổi Sửu sẽ có sự biến chuyển lớn trong vận trình. Cụ thể, nhờ Thần Tài ưu ái mà tuổi Sửu sẽ có sự thăng hoa trong tài lộc. Vận may cũng sẽ giúp người tuổi Sửu thuận lợi hơn trong công việc. Mọi khó khăn, ngáng trở trong thời gian vừa qua sẽ được tháo gỡ. Nhìn chung, tới đây sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ với những chú Trâu.

Đếm ngược 24h cuối cùng của tháng 11 (30/11), 3 con giáp Thần Phật sủng ái sớm phát tài, 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, tậu xe, mua nhà bạc tỷ - Ảnh 2
Mọi khó khăn, ngáng trở trong thời gian vừa qua sẽ được tháo gỡ, nhìn chung, tới đây sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ với những chú Trâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió. Thời gian vừa qua, tuổi Dần cũng đã trải qua nhiều biến cố, thế nhưng với bản lĩnh tuyệt vời mà họ đã từng bước giải quyết được mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng để đón thành công trong tâm thế thoải mái, vui tươi.

Người tuổi Dần cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Tuổi Dần là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt sẽ có quý nhân chiếu cố giúp cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa. Thời gian này, công việc của con giáp tuổi Dần sẽ suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, vận may liên tiếp ập đến, công thành danh toại.

Tuổi Dần nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái bậc nhất, có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Nếu biết chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định tuổi Dần sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn.

Đếm ngược 24h cuối cùng của tháng 11 (30/11), 3 con giáp Thần Phật sủng ái sớm phát tài, 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, tậu xe, mua nhà bạc tỷ - Ảnh 3
Thời gian này, công việc của con giáp tuổi Dần sẽ suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, vận may liên tiếp ập đến, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

15h ngày 1/12: Thần Tài ưu ái, Thần May mắn theo chân, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, sự nghiệp và cuộc sống viên mãn vượt trội

15h ngày 1/12: Thần Tài ưu ái, Thần May mắn theo chân, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, sự nghiệp và cuộc sống viên mãn vượt trội

3 con giáp Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, cuộc sống thăng hoa, hưởng trọn lộc trời, thành công ngoài mong đợi.

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