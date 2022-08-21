Đầu tuần (22/8 - 25/8), 'tiền về trĩu túi', những con giáp may mắn phất lên nhanh chóng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 18:35

Đầu tuần (22/8 - 25/8), 3 con giáp dễ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, những ngày tới người tuổi Ngọ có một khoảng thời gian khá vất vả nhưng công sức con giáp này bỏ ra sẽ thu được lợi lớn, càng chịu khó bươn chải đi lại càng thuận lợi hơn người.

 

Đầu tuần (22/8 - 25/8), 'tiền về trĩu túi', những con giáp may mắn phất lên nhanh chóng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Tiền bạc thì lưu động, biến chuyển khá nhanh. Con giáp này làm tới đâu tốt tới đó, kiên trì ắt được hưởng một khoản xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong 3 ngày này cực lợi cho những người tuổi Ngọ hay di chuyển, đi công tác, đi bán hàng hoặc xuất ngoại. Vì thế, việc gì Ngọ cũng cứ xông xáo mà làm, bản mệnh sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. Tiền bạc thì lưu động, biến chuyển khá nhanh. Con giáp này làm tới đâu tốt tới đó, kiên trì ắt được hưởng một khoản xứng đáng.

Tình cảm phát triển khá hài hòa khi người cầm tinh con Ngựa được lòng mọi người xung quanh, việc có đến với ai hay không là hoàn toàn phụ thuộc ở bản mệnh. Bên cạnh đó, con giáp này hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, đặc biệt là quan tâm nhiều đến cha mẹ.

Tuổi Dần

Trong 4 ngày đầu tuần tới, những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Đầu tuần (22/8 - 25/8), 'tiền về trĩu túi', những con giáp may mắn phất lên nhanh chóng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

Thầy phong thủy cho hay, với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời.

Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Tuổi Sửu

Nếu như thời gian qua, người tuổi Sửu bị hạn Thái tuế và gặp nhiều khó khăn, thì sang 4 ngày tới, con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm khi sự nghiệp của mình ngày càng xuôi chèo mát mái và có nhiều thành tựu đáng kể hơn.

Đầu tuần (22/8 - 25/8), 'tiền về trĩu túi', những con giáp may mắn phất lên nhanh chóng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Hãy biết khai thác các thông tin từ mạng lưới của mình, điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Sửu có được nhiều lộc phần lớn là do may mắn gặp được quý nhân trợ giúp, đưa lối dẫn đường. Đặc biệt, những người tuổi Sửu làm kinh doanh rất dễ vượng phát. Hãy biết khai thác các thông tin từ mạng lưới của mình, điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn cho bản mệnh.

Tuy nhiên, tuổi Sửu, với bản tính hiền lành, lương thiện, nhiều khi còn "dễ bị bắt nạt" cũng được khuyên là nên cẩn trọng và đề phòng 1 số kẻ tiểu nhân xung quanh. Với những thành công rực rỡ mà con giáp này sẽ có được trong thời gian tới, có thể Dần cũng sẽ dễ trở thành mục tiêu ghen ghét của kẻ khác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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