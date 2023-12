Đầu tháng 7, phát tài phát lộc, vận trình hanh thông, 3 con giáp Thần Tài chấm số, lấy rổ hứng tiền, may mắn liên miên, hỷ sự tới tấp, tha hồ hưởng thụ phúc trời

Người tuổi Dậu trong đầu tháng 7 vận trình hanh thông, cát lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong đầu tháng 7 đón nhận nhiều may mắn trong vận mệnh. Đường công danh sự nghiệp của con giáp có những chuyển biến tích cực rất rõ ràng. Dù bản mệnh gặp chút trục trặc nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ, hóa nguy thành an, giúp bạn vượt qua khó khăn. Con giáp may mắn này hãy tranh thủ cơ hội để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cũng như thắng tiến hơn trong sự nghiệp.

Đường tình duyên của con giáp nở rộ, bạn dễ làm quen, bắt chuyện và gây ấn tượng tốt nên có nhiều mối quan hệ thân thiết với người khác giới. Tuy nhiên bạn cần bình tĩnh, cẩn thận trong cách hành xử, lời nói để gây được ấn tượng tốt với đối phương.