Tử vi 3 ngày đầu tuần (27/6 - 29/6), Thần Tài ưa thích, ban phát vận may, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, cát lộc vượng sắc, hỷ khí ngập tràn, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tuổi Mùi

Trong 3 ngày tới, người tuổi Mùi tài lộc dư dả, phúc khí đầy nhà. Con giáp may mắn có cơ hội thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh trở nên tự tin và quyết đoán hơn trước những quyết định của mình. Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy và khiêm tốn lắng nghe.

Vận trình tình cảm của con giáp có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần vậ trình suôn sẻ, tài lộc dồi dào. Con giáp may mắn này thực hiện những nhiệm vụ liên quan, mở rộng con đường công danh sự nghiệp của mình. Các mối quan hệ của con giáp cũng mở rộng, bạn có cơ hội gặp nhiều người cùng chí hướng, chuẩn bị cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai.

Ngũ hành tương sinh dự báo có ai đó lại là tác nhân tốt đẹp giúp tình cảm của bản mệnh và một nửa của con giáp này trở nên tốt đẹp bất ngờ. Hơn nữa, con giáp được sống thật với con người, với cảm xúc của mình nên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi trong 3 ngày đầu tuần diễn ra thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ giúp những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán gặp nhiều may mắn. Bản mệnh mở rộng được mối quan hệ ngoại giao và nhiều dự án cũng khởi nguồn từ đây. Vận trình tài lộc rực rỡ. Chuyện làm ăn thuận lợi đem lại cho những người này nguồn thu nhập đáng kể.

Vận trình tình cảm vui tươi hài hoà. Cuộc sống vợ chồng luôn được êm ấp, hài hoà không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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